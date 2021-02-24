泰國醫美「抽脂抽到心跳停止」死亡　診所怕事...拒絕送醫搶救

▲泰國一名54歲女子做抽脂手術，手術到一半心臟竟停止跳動，疑是施打過多麻醉劑。（示意圖／達志影像）

實習記者湯子暘／綜合報導

泰國當地時間21日下午5點時，前洛坤府副府尹（相當於副縣長）尹塔文瓦（Thavornwat Kongkaew）向媒體爆料，她54歲的妹妹詩納帕20日（Saranphat Kanchansuwan）在藍康恆地區（Rankhamhaeng）一家個體經營的醫美診所做抽脂手術，竟然做到心臟停止跳動，最後搶救無效宣告死亡。

根據《曼谷郵報》報導，這家在曼谷藍康恆區的醫美診所小有名氣，位於瑟里泰路（Serithai Road）上一棟商業建築裡面。目前警方已傳喚當事醫生、助理醫生和另外四名工作人員到案說明，法醫已確定死者死於心肺衰竭。

死者30歲的女兒艾雅敏（Aiyamin Itthiranant）表示，自己母親生前是個注重外表的人，再決定抽背部脂肪前，曾聯繫多家診所與私人醫院才找到這間，深深相信診所開出的「滿意保證」，但主刀醫生今年已72歲，甚至不是診所常駐醫師。

死者兒子帕努逢（Panunphong Saeng-ngoen）是第一個接到診所消息的人，原定於下午2點結束的手術，卻在1點19分就接到電話通知，自己母親在手術進行中「心臟停止跳動」，當時還問診所是否能將母親送醫急救，卻遭到拒絕，診所仍執意自行做心肺復甦搶救。

艾雅敏堅持認為，自己母親生前一向很健康，懷疑診所施打過量麻醉劑，但如果當時能及時送到醫院急救，可能母親還不會失去生命，且診所附近至少有2間大型醫院，但醫美診所卻為了掩蓋過失而拒絕，事後還多次想以賠償了事，但自己還是會堅決起訴。

另一方面，根據泰國衛生服務支持部（DHSS）的說法，醫美診所擁有下午5點到8點的營業許可證，卻在合法時間外違規執行手術，但初步檢查發現，診所內的設備及手術室皆符合正常標準。