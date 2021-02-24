老婦遭囚8年！狠毒夫妻滾水澆腿、冷凍肉巴頭　滿身尿獲救剩40kg

▲ 60多歲婦人被當成奴隸長達8年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲爆出一起離譜案件，墨爾本一對夫妻將一名印度老婦囚禁在家中，不僅當成奴隸使喚，更使盡各種手段虐待。這名婦女長達8年間遭到拳打腳踢、熱茶潑臉等肢體及言語傷害，被人發現時身處自己的尿液中，生活環境惡劣，被送醫時體重僅40公斤。

《每日星報》報導，該名婦女來自印度泰米爾納德邦，年約60多歲，2007年至2015年間遭一對夫妻當成奴隸。她22日在澳洲維多利亞高等法院表示，這家人經常以冷凍雞肉毆打她、將滾燙的茶水潑到她臉上，還不准她睡覺，且一週只能洗澡一次，直到被發現後送醫，才結束這場惡夢，但被診斷出患有糖尿病及敗血症。

婦女錄下的證據顯示，女主人幾乎每天都會虐待她。她透過翻譯指控，「她會拿著一隻雞，冷凍的雞，然後打我的頭等等，幾乎每天都是這樣」，女主人不高興時還會潑她熱茶、將滾水倒在她腿上。

她被關在這對夫婦家中，只有他們外出時才被允許使用微波爐。屋內櫥櫃都用膠帶封上，爐子也會蓋上，百葉窗也總是關著。此外，她不能睡覺、經常遭拳腳相向，還被辱罵是孤兒、乞丐，「如果我去睡覺，她就會過來把水倒在我身上，然後把燈打開，不讓我睡覺。」

檢方向陪審團表示，受害者遭到奴役以前，她的女婿2007年曾與這對夫妻達成協議，讓受害者擔任有薪的保姆及女傭。這對夫妻否認控制或虐待該名婦女，相關審判仍在進行中。

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