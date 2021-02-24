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一針見效！新冠患者接種疫苗反應佳　美研究：打1劑即有足夠防護力

▲▼Francis Collins。（組圖／Pixabay、翻攝自推特／@NIHDirector）

▲NIH研究指出，曾感染新冠的患者或許只要施打一劑疫苗就足以對抗新冠病毒。（組圖／Pixabay、翻攝自推特／@NIHDirector）

記者葉睿涵／編譯

美國國家衛生院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）在23日發布文章指出，儘管需要更多的研究來證明他的論點，但NIH的研究結果顯示，對於曾感染新冠肺炎的患者而言，接種單劑新冠疫苗就可以產生足夠的抗體來對抗新冠病毒。不過柯林斯也強調，他絕不建議政府修正目前對於新冠疫苗的建議。

據CNN報導，NIH最近的一項研究結果顯示，在109名接種輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）新冠疫苗的人士中，41名在接種前就已對新冠病毒抗體呈陽性反應的人，在接種第一劑疫苗後，產生的免疫反應比不曾感染新冠肺炎的人來得更好。

柯林斯指出，如果有更多研究能輔以證明這項研究結果的話，那美國食品藥品監督管理局（FDA）可以考慮，曾感染新冠肺炎的患者是否只需要接種單劑新冠疫苗即可，因為法國政府也已開始考慮實施這項措施。

他還補充，若美國開始實施此政策，那就能擴大疫苗供應，讓更多人可以更快接種疫苗，但他認為，做出這項決策需要更多的數據才行，而且這必須由FDA和美國疾病管制與預防中心（CDC）的專家顧問來決定；單就目前的情況而言，更重要的是每個人都遵守3大原則：「戴口罩」、「勤洗手」和「保持社交距離」，並且捲起袖子，準備接種疫苗。

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