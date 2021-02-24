老虎伍茲嚴重車禍！最早趕到警員曝現場慘況…「他能生還很幸運」

▲ 老虎伍茲事發時駕駛的車輛翻覆。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）於當地時間23日上午7時（台灣時間24日凌晨）在洛杉磯發生嚴重車禍，受到開放性骨折，傷勢嚴重。當地警員指出，消防員將老虎伍茲從休旅車殘骸中拉出時，他冷靜且清醒，能從這場事故中倖存實屬幸運。

洛杉磯郡警員岡薩雷斯（Carlos Gonzalez）23日下午在記者會上說明，「我看過很多場車禍。從他車輛的特性和他有繫安全帶的事實來看，我想很可能是這點救了他」、「伍茲先生能夠活下來真是太幸運了。我認為，這也說明了現代汽車的神奇之處，展現出它們比以往任何時候都要安全」。

▲ 老虎伍茲2019年4月睽違14年再度拿下了美國名人賽冠軍，也是他生涯第5座。（圖／路透）

身為交通事故部門負責人，岡薩雷斯是最早趕到事發現場的人員，比醫護人員還要早。他透露，當他抵達時，老虎伍茲被困在嚴重受損的車中駕駛座上，似乎不太擔心自己的傷勢，「他看起來依然冷靜且清醒。我和他說話，試圖讓他保持冷靜。我問他叫什麼名字，他說他叫老虎，我立刻認出了他。」

岡薩雷斯發現，老虎伍茲狀況穩定，因此在原地等待消防部門急救及醫護人員趕到，而非自行將他拉出。不久後趕到的消防人員利用工具拆下這輛車的擋風玻璃，救出這位高爾夫球傳奇人物，將他放置到平板床上，固定他的頸部，並送往加州大學洛杉磯分校醫學中心。他隨即因腿部嚴重受傷，在該院接受手術。

洛杉磯郡警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）則指出，老虎伍茲的休旅車幫助他活了下來，「車頭全毀，保險桿、一切都毀了，安全氣囊也爆開了。但謝天謝地，車內多少是完好無損的，這為他帶來緩衝，讓他在致命的撞擊力道下倖存。」

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