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慎入！萬蟲蠕動「囚禁餵食」超噁影片曝　500萬人敲碗下集狂點菜

記者張寧倢／編譯

如果你擁有密集恐懼症，剛好又害怕昆蟲，那你可能會後悔點開這部影片。國外一個YouTube頻道專拍各種縮時攝影，一個月前頻道經營者突發奇想，拍攝了上萬隻麵包蟲的餵食秀，畫面中群蟲蠕動、瘋搶進食。沒想到，噁心畫面竟然超級吸睛，點閱數超過550萬，經營者還在影片下方開放網友留言「點菜」。

▲▼國外YouTube頻道「Green Timelapse」上傳萬隻麵包蟲縮時餵食秀。（圖／翻攝自YouTube／@Green Timelapse）

▲國外YouTube頻道「Green Timelapse」一部萬隻麵包蟲縮時餵食秀，在網路上爆紅。（圖／翻攝自YouTube／@Green Timelapse）

YouTube頻道「Green Timelapse」於1月27日上傳「超噁餵食秀」的縮時影片，只見1萬隻麵包蟲（又稱黃粉蟲）被關在透明的小方盒中，盒子中央擺著萵苣、蘋果、甜椒等「美味大餐」，飢餓的蟲蟲大軍群起搶食，從外圍進攻後，更在菜葉中穿梭自如，最後吞噬所有食物，而快轉畫面讓滿滿黃色小蟲的蠕動看起來更加劇烈。

▲▼國外YouTube頻道「Green Timelapse」上傳萬隻麵包蟲縮時餵食秀。（圖／翻攝自YouTube／@Green Timelapse）

▲紅色甜椒最後被啃食得一乾二淨。（圖／翻攝自YouTube／@Green Timelapse）

沒想到，網友不但沒有被噁心影片嚇到，反而還貢獻了超過550萬次的點閱數。Green Timelapse也在影片下方留言處開放「點菜」，調查網友們最想看麵包蟲吃什麼，後來 Green Timelapse於2周前果真再度上傳了第2部蟲蟲餵食秀。

▲▼國外YouTube頻道「Green Timelapse」上傳萬隻麵包蟲縮時餵食秀。（圖／翻攝自YouTube／@Green Timelapse）

▲芒果果核是唯一倖存下來的部份，連標籤貼紙都已消失在蟲群之中。（圖／翻攝自YouTube／@Green Timelapse）

這次，Green Timelapse讓麵包蟲們享用的大餐是芒果、香蕉和酪梨，由於香蕉較軟，蟲蟲們可以將它全部完食，而芒果與酪梨則在被掏空果肉後，分別留下了堅硬的果核與部份外皮。令人意外的是，貼在芒果上的標籤貼紙，竟然也難逃蟲蟲大軍的肆虐，消失得無影無蹤。

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