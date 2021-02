川普發聲了！不捨老虎伍茲車禍　祝福老球友早日康復：你是真冠軍

▲美國前總統川普與老虎伍茲(Tiger Woods)相識而笑。(圖/翻攝自推特「@ColumbiaBugle」)

記者張靖榕/綜合外電報導

高爾夫球巨星老虎伍茲23日發生嚴重車禍,雙腿「複雜性骨折」,各界名人均在社群網路上發文替他祈禱,希望他趕快好起來。在總統任內曾經頒獎給他的川普,也透過推特發言,祝福「老球員」盡快恢復,「你是一個真正的冠軍」。

綜合外電報導,川普透過發言人兼顧問米勒(Jason Miller)的推特帳號發文,「早日康復,老虎。你是一個真正的冠軍!」

Statement from Donald J. Trump, 45th President of the United States of America:



“Get well soon, Tiger. You are a true champion!”