老虎伍茲飆速撞爛車「意識超清楚」　韓系豪華休旅10顆安全氣囊保命

記者張靖榕／綜合外電報導

美國高爾夫球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）23日上午發生嚴重車禍，他受到「複雜性骨折」（亦指開放性骨折），已送往醫院接受手術。洛杉磯郡警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）召開記者會說明詳情，表示是他當時超速失控撞上減速護欄和路樹，儘管傷勢嚴重但並未威脅生命，救護人員抵達時還能清楚說話。

▲老虎伍茲代言的韓系豪華休旅車，承受了撞擊時主要的力道。（圖／路透）

《紐約時報》最新報導指出，老虎伍茲的經紀人與洛杉磯郡警局皆表示，他於23日上午發生車禍後，已從變形的車體內被警消搶救出來並送往醫院，在中午前已進入手術房。

▲▼車輛高速翻覆，車頭、車尾全毀。（圖／路透）

洛杉磯郡警局告訴「CBS」在當地的媒體頻道，老虎伍茲於上午7時12分左右駕車翻覆後，還能意識清楚地與趕來救援的警消說話。警方表示儘管受傷嚴重，但他們不認為他的傷勢會危及到性命。

維拉紐瓦指出，老虎伍茲發生車禍的地點其實是一條高頻率發生車禍的公路，因為該路段為下坡彎路，用路人很容易因超速肇事，而事發當時他的車跨越中央分隔島，到翻覆停止的地方已經相距數百英尺，顯示不僅超速而且車速還相當快。





▲▼老虎伍茲複雜性骨折，已被救出送往醫院手術。（圖／路透）

洛杉磯郡警局表示，老虎伍茲是被一款被稱為「生命之爪」（Jaws of Life）的液壓吊具救出，但洛杉磯郡消防局卻告訴當地電視台，生命之爪是另有其他用途，並非用來救出伍茲的關鍵工具。

網路上已經開始討論，究竟車體已經面目成非，為何老虎伍茲還能生還而且意識清醒地說話呢。部分美媒對此指出，球星所開的車正式南韓汽車集團「Hyundai-Kia」的豪華休旅車「Genesis GV80」；該車款是車廠近期推出的豪華跨界休旅，搶攻北美高端市場，頂級款式定價6.76萬美元（約新台幣188.3萬元），而代言人就是老虎伍茲。

高安全配備是「Genesis GV80」的一大亮點，車內擴配置10個安全氣囊與SCC、主動防撞輔助FCA、車道維持輔助HDA II、盲點偵測BCA、後方交通警示RCCA等ADAS智慧駕駛輔助系統。

▲▼車體頭尾「撞平」，車身變形程度不大。（圖／路透）

事發當時是週二大清早，老虎伍茲獨自一人駕車沿著霍桑大道（Hawthorne Boulevard）北上，經過羅靈丘陵莊園（Rolling Hills Estates）及帕洛斯佛迪（Rancho Palos Verdes）路段時，突然高速翻覆，連人帶車偏離了公路十數公尺遠。車體嚴重變形，車頭車毀全毀，安全氣囊爆開，車內物品和車身本身板金噴飛四散在周遭的草叢。





▲老虎伍茲正是韓系豪華休旅的代言人。（圖／翻攝自推特「Sportscubs」）

根據匿名官員說法，車體承受了翻覆時主要的撞擊力道，不過受困車內的老虎伍茲仍有「複雜性骨折」（compound fractures，亦指開放性骨折）。

長期擔任老虎伍茲經紀人的史坦伯格（Mark Steinberg）在聲明中證實，老虎伍茲已經進入手術房，「我們感謝你們給予的隱私和支持」。

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