中國口罩有效性引發質疑　法國多家醫院籲停用

▲大陸製KN95口罩。（示意圖／CFP）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電

法國新聞網站昨天報導，當地許多醫院已決定停用中國製KN95口罩，因醫護人員擔心口罩的有效性，並質疑口罩與院內群聚感染是否有關。

法國調查新聞網站Mediapart昨天以「醫院內，中國KN95口罩引發擔憂」為題，報導許多醫院已決定停用KN95。

去年春天，法國政府因口罩庫存告急，向中國大量購買KN95口罩。這些口罩近日又被大量發送至醫院。Mediapart報導指出，中國KN95口罩的疑慮再度浮現，許多醫護人員向記者表示，政府發送的KN95口罩有效性不如歐規FFP2醫療口罩。

外科手術聯合會（Collectif Inter-Blocs，CIB）和急診中心聯合會（Inter-Urgences，IU）共同於今年2月公開發表一份全國諮詢報告，報告發現，中國KN95口罩的使用與醫院群聚感染可能有關聯。醫院從去年春天就開始有群聚感染出現，儘管已遵守防疫規範，冬天群聚狀況卻仍倍增。

法國濱海城鎮漢岱（Hendaye）一間公立醫院1月中收到一批KN95口罩。該院團結工會-公衛工會（SUD-Santé）代表表示：「我們馬上就覺得臉部不太對勁。口罩抵達15天後，我們出現20位人員確診Covid-19 ！院方2月決定不再使用KN95，因為耳帶有問題、太鬆了等。」

回收的447份問卷中，超過2/3的醫護人員表示曾經使用過KN95。CIB發言人夏齊（Grégory Chakir）指出，是「包裝上面寫的『非醫用』字樣讓醫護人員主動提醒協會」。

去年3月17日，法國公共衛生部（SPF）向總部設在中國深圳的比亞迪（BYD）下訂單，原本希望購買中國製的歐規FFP2醫療口罩。

然而Mediapart調查後發現，公共衛生部在合約上僅要求「符合歐洲規格」或「符合中國KN95等同規格」的口罩；一週後，雙方更直接修訂合約，直接指名KN95口罩。

根據參議院疫情管理調查委員會的報告，公共衛生部去年2月到3月間，在急需5億個FFP2口罩的情況下，「被迫以高價」購買2億300萬個KN95口罩。

報導質疑，即使如今FFP2口罩市場緩解、貨源充足，「政府還是決定繼續向醫院發送KN95口罩以清空存貨，無視更具傳染力的變種病毒出現或醫院群聚感染情況越發嚴重。我們不應該在獲得充足的FFP2後，把FFP2優先給醫護人員使用，然後把KN95發送給感染風險較低的群體嗎？」

在法媒詢問下，衛生部附屬衛生總局（DGS）沒有回答這個問題，只表示根據行政命令，「在2021年3月1 日之前，發送機關有權出清存貨」。一名IU成員哀嘆：「我們猜這就是為什麼KN95持續大量送進醫院的原因，政府想在還可以的時候大量清空庫存。」

然而西班牙在內的其他國家卻不這麼做，在口罩貨源充足後，他們立即恢復歐洲規格要求，且自去年10月1日開始下令禁止販售KN95，表示其有效性低於FFP2。

報導表示，書面上KN95的技術特性，如過濾效率等幾乎和FFP2差不多，但許多公衛指導單位目前已經停止發放KN95，且認為其有效性不如FFP2。除了測試項目、細節與標準不同外，其中一個原因就是KN95與臉部的貼合程度。

夏齊解釋：「全國各地的同事在使用KN95時都出現同樣問題：口罩無法配合所有臉型。」

南特醫學中心教授勒貝勒提耶（Lepelletier）向Mediapart表示，曾要醫護人員進行口罩試戴，試戴後決定把10萬個公衛署發送的KN95送回倉庫。同樣的問題也發生在多個歐洲國家，如比利時或荷蘭等。（編輯：陳惠珍）