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老虎伍茲嚴重車禍「開放性骨折」手術進行中！　車禍現場影片曝光

記者張靖榕／綜合外電報導

美國高爾夫球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）23日在洛杉磯發生嚴重車禍，他的休旅車偏離車道翻覆，車頭、車尾嚴重毀損，安全氣囊彈出。據經紀人指出，他被拉出車外時腿部已受到多重重傷，並於送醫後當天中午進行手術救治；一名匿名官員則表示，他受到的是「複雜性骨折」（亦指開放性骨折）。

根據《紐約時報》報導，老虎伍茲於23日上午7時12分，在公路羅靈丘陵莊園（Rolling Hills Estates）及帕洛斯佛迪（Rancho Palos Verdes）路段發生車禍，該路段位於洛杉磯郡南方沿海一個擁有4.2萬人口的濱海小城市。

▲▼ 老虎伍茲嚴重車禍「複雜性骨折」手術進行中！　車禍現場影片曝光。（圖／路透）

▲▼老虎伍茲駕駛的休旅車翻覆路邊，車頭車尾嚴重毀損，碎片、物品四散，可見衝擊力道之大。（圖／路透）

▲▼ 老虎伍茲嚴重車禍「複雜性骨折」手術進行中！　車禍現場影片曝光。（圖／路透）

洛杉磯郡警局指出，當時老虎伍茲正駕車從霍桑大道（Hawthorne Boulevard）北上卻不幸翻覆路旁。經紀人稍後向媒體表示，老虎伍茲已於當天中午進入手術室進行治療，腿部嚴重受傷，「我們感謝你們給予我們的隱私和支持。」

報導引述一名匿名的官員透露，老虎伍茲所開的休旅車承受了主要的撞擊，而他本人則有「複雜性骨折」（compound fractures）。目前尚不清楚究竟何種原因造成老虎伍茲的車輛高速翻覆，洛杉磯郡警局洛米塔（Lomita）分局負責就此案進行調查。

▲▼ 老虎伍茲嚴重車禍「複雜性骨折」手術進行中！　車禍現場影片曝光。（圖／路透）

▲▼老虎伍茲今年1月剛做完第5次背部手術，當局23日表示他此次遭受「複雜性骨折」。（圖／路透）

▲▼ 老虎伍茲嚴重車禍「複雜性骨折」手術進行中！　車禍現場影片曝光。（圖／路透）

現年45歲的老虎伍茲叱吒高球壇多年，不過自去年12月至今均未公開出賽，並在今年1月接受第5次的背部手術─微盤切除術，目的是要去除壓迫到神經的椎間盤碎片。

上周末老虎伍茲在南加州舉辦了一場全美巡迴賽「創世紀邀請賽」（Genesis Invitational）。他當時受訪稱已經開始進行練習，而且和美媒CBS的記者說話時神情放鬆，露出微笑並偶爾開開玩笑，一解手術風險的嚴肅氣氛，但他並未透露何時會重回賽場。

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