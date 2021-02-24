20歲男硬上前未婚妻：搞大妳肚子就會跟我在一起　判6下鞭刑關8年

▲被害人獨自在家，未料遭到侵犯。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

新加坡一名20歲男子為了挽回21歲前未婚妻的心，他竟霸王硬上弓，「只要搞大妳的肚子，妳就會和我在一起」；逞完獸慾後，還大言不慚說，若懷孕會陪她去墮胎。法官22日判男子8年徒刑、6下鞭刑。

《早報》報導，兩人從2017年開始交往，並於2019年2月2日訂婚；未料，後來感情生變，女方決定解決婚約，並多次拒絕對方的挽回。

2019年6月15日傍晚，獨自在家的被害人到樓下買東西，卻遇到男方，雙方發生爭執，她要對方別再糾纏，回家但未鎖門，傳訊息告知「我已經生病了，不要再打擾我了，放我走吧。」

▼被告逞完獸慾後，竟還大言不慚說，若懷孕會陪她去墮胎。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

此時，男方突然進到被害人的住家，衝到她的房間，繼續死纏爛打，被要求離開；沒想到他竟霸王硬上弓，「只要搞大妳的肚子，妳就會和我在一起！」他逞完獸慾後，還大言不慚對哭泣的被害人說，若懷孕會陪她去墮胎。

控方斥現年22歲的被告行徑惡劣，請求法官判至少10年徒刑和6下鞭刑。法官審理後認為，年紀輕不代表可犯嚴重罪行，因此判8年徒刑、6下鞭刑。