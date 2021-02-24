　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義大利大使剛果遭槍殺　盧安達叛軍駁指控：懦夫才搞暗殺

▲▼聯合國維和部隊在義大利大使遇襲事件現場值勤。（圖／路透）

▲聯合國維和部隊在義大利大使遇襲事件現場值勤。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

義大利駐民主剛果（DR Congo）大使阿塔納西奧（Luca Attanasio）22日參與連與聯合國人道任務時遭武裝分子伏擊殺害，義大利23日派專機前往剛果東部，將大使和其隨扈的遺體帶回義大利。剛果政府指控犯案的是叛亂組織「盧安達解放民主力量」（FDLR），惟後者嚴正否認指控。

根據路透社報導，今年43歲的義大利大使阿塔納西奧，周一與聯合國世界糧食計畫署車隊一同前往訪問當地學校供餐項目時，不幸於剛果東部城市戈馬（Goma）遇襲喪命。阿塔納西奧的隨扈雅科瓦奇（Vittorio Iacovacci），以及在糧食計畫署擔任司機的平民米蘭博（Mustapha Milambo）也一同遇害。

民主剛果內政部指控，犯下這起攻擊案的主謀為當地胡圖族民兵「盧安達民主力量」（FDLR），但並未提出任何證據。該組織為剛果東部120多個武裝團體之一，主要成員為盧安達高級軍官和民兵。

不過，FDLR則發表聲明駁斥稱，「FDLR完全沒有參與這起襲擊事件」，同時譴責這是一起「懦夫才會搞的暗殺」。

民主剛果總統•齊塞克迪（Felix Tshisekedi）已經向當地派出最高外交顧問，協助地方政府調查這起事件。民主剛果駐羅馬大使23日還將向義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）轉交齊塞克迪的一封私人信函。

民主剛果總統府表示，發生在22日的這場襲擊，最初是由6名武裝分子進行的綁架案。武裝分子在戈馬以北的道路設下路障，攔下由兩輛車組成的聯合國車隊。殺害一名駕駛後，將其他7人押離現場。

附近政府軍與國家公園巡邏員獲報後展開追蹤，隨後雙方爆發槍戰。武裝分子此時朝阿塔納西奧和其隨扈開槍，隨扈當場死亡，而阿塔納西奧則腹部中彈，雖緊急送往聯合國維和醫院急救，但仍於1個小時後宣告不治。

►保濕「小黑瓶」回購破表

ET快訊
快訊／美股道瓊開盤跌300點！科技股血崩　那斯達克暴跌3％

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層　18-65歲皆可接種

義大利大使剛果遭槍殺　盧安達叛軍駁指控：懦夫才搞暗殺

聯合國糧食計畫署警告　可能暫停對北韓援助…原因跟病毒有關

少年口塞毛巾、皮帶綁手倒地…全因「懶得工作」自導自演！

網購露背裝！辣妹試穿驚覺「股溝涼涼的」　傻眼：屁股跑出來了

出示APP就能出國！　國際航運協會「新冠免疫護照」3月上線

超巨「小行星」3月接近地球！直徑恐達1700米　NASA：有潛在危險

澳洲發現「最古老壁畫」　1萬7000年前袋鼠竟長這樣！

罕見「月之花」終於綻放　連10天直播逾20萬人在線等花開

下面腫爆出動切割器！他誤信偏方展雄風　壞壞前拿螺帽套生殖器

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

罔腰曬出媽媽手冊！曝日期「110/8/30」　被狂揪4大疑點...氣炸回應鄉民！

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層　18-65歲皆可接種

義大利大使剛果遭槍殺　盧安達叛軍駁指控：懦夫才搞暗殺

聯合國糧食計畫署警告　可能暫停對北韓援助…原因跟病毒有關

少年口塞毛巾、皮帶綁手倒地…全因「懶得工作」自導自演！

網購露背裝！辣妹試穿驚覺「股溝涼涼的」　傻眼：屁股跑出來了

出示APP就能出國！　國際航運協會「新冠免疫護照」3月上線

超巨「小行星」3月接近地球！直徑恐達1700米　NASA：有潛在危險

澳洲發現「最古老壁畫」　1萬7000年前袋鼠竟長這樣！

罕見「月之花」終於綻放　連10天直播逾20萬人在線等花開

下面腫爆出動切割器！他誤信偏方展雄風　壞壞前拿螺帽套生殖器

居檢搭電梯到頂樓「3分鐘罰10萬」　桃園男租房慘遭查封！

安平老大被槍殺！1個月3案驚爆關聯性　警長方仰寧：向市民道歉

角色扮演妳都玩哪幾招？9個「角色扮演主題」讓人夜夜回味無窮

感謝亞德客國際集團捐款助弱勢　黃偉哲承諾妥善運用造福民眾

嘉義市防治荔枝椿象！5元收購4000卵片　將放出「2萬隻天敵」助攻

19歲男大生租屋遭「爸媽裝監控」崩潰：很噁心！　恐怖對話曝光

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層　18-65歲皆可接種

嘉義市伸援手認購雲林高麗菜　1000箱2萬公斤半天賣光光

《陰陽師：晴雅集》三大看點解析！趙又廷、鄧倫「男色CP」賞心悅目

新北各基層農會改選　農事小組長、會員代表投票結果出爐

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

國際熱門新聞

超巨小行星3月接近地球　有潛在危險

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

尪偷吃！人妻「一槍爆頭」火辣小三

網美掀裙脫褲「野外露尻」！　邊走邊露丁字褲

義大利大使遭槍殺　叛軍否認指控

遇外星人「趕快拍照」　火星車駕駛來自台灣

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層

世界糧食計畫署：可能暫停援助北韓

澳洲發現1萬7000年前「最古老壁畫」　

她搭公車遭猛刺30刀　乘客14秒逃光

小行星「直徑335m」超巨！9年後近襲

宣布寶寶性別！準爸爸遭驚喜裝置炸死

辣妹試穿露背裝驚呼：屁股跑出來

6歲被當「芭比娃娃」養大...網驚：分不出真假

更多熱門

相關新聞

UN車隊遭襲　義大使「中槍照」曝光

UN車隊遭襲　義大使「中槍照」曝光

聯合國車隊22日在剛果東部城市戈馬（Goma）遭遇襲擊，造成包含義大利駐剛果大使阿塔納西奧（Luca Attanasio）在內共3人死亡。據了解，武裝份子先開槍打死車隊司機後，再將所有人挾持至森林中，結果和剛果政府軍爆發衝突，阿塔納西奧也是在此時中槍，而他中彈後的畫面也在推特曝光。

即／聯合國車隊遇襲　義大使遇害

即／聯合國車隊遇襲　義大使遇害

伊波拉警報「擴散6國」幾內亞緊急匡列125人！

伊波拉警報「擴散6國」幾內亞緊急匡列125人！

剛果國家公園「6名巡查員」慘死！

剛果國家公園「6名巡查員」慘死！

剛果黃金礦坑崩塌至少50人遭活埋亡

剛果黃金礦坑崩塌至少50人遭活埋亡

關鍵字：

剛果義大利大使

讀者迴響

熱門新聞

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

安平雙槍連射7發　「蝦米」行兇後投案

劉詩詩陪吳奇隆回台過年！網怒譙：冷血

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

即／美股跌勢持續　那斯達克崩3％

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

1歲女兒衝進陌生女店員懷裡！紀言愷傻眼PO照…網秒懂

新莊女為「5000元貓糧弒母」媽悲慘背景曝光

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

超巨小行星3月接近地球　有潛在危險

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面