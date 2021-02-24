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19歲男大生租屋遭「爸媽裝監控」崩潰：很噁心！　恐怖對話曝光

▲▼19歲男大生租屋遭「爸媽裝監控」崩潰：很噁心！　恐怖對話曝光（圖／翻攝爆料公社）

▲19歲男大生租屋遭「爸媽裝監控」崩潰：很噁心！（圖／翻攝爆料公社，下同）

網搜小組／許力方報導

有一名19歲的男大生抱怨，為了擺脫父母龐大壓力，考取外縣市大學搬離老家租屋，沒想到近期父母竟在他的租屋處放置網路攝影機，監視他認真經營課業，但他迫於沒有經濟能力只能答應，不僅要回報課表、行程，每天還要報備，只要一沒看到人就會奪命連環call讓他崩潰發文，恐怖的內容引發網友震驚。

男大生23日透過「爆料公社APP」發文，自稱是19歲即將年滿20歲的大學生，且申明沒有受到監護宣告或患有精神相關疾病。他坦言，能理解父母總希望給兒女好的事物，希望將來功成名就，但他成績不佳、會曠課，當初考取外縣市的大學，為的就是不用活在別人的期望下，能自由自在過自己的生活，是為了脫離壓力源做出的選擇。

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▲▼19歲男大生租屋遭「爸媽裝監控」崩潰：很噁心！　恐怖對話曝光（圖／翻攝爆料公社）

男大生一字一句痛苦描述，近期父母要在他的租屋處放置網路攝影機，隨時監控他是否有準備課業，他雖然覺得不適當，但因從小就活在別人的安排中，不知為了誰而活，又是學生沒有經濟獨立能力、負擔學費，無法翻轉，為了能在異鄉自由自在生活，只好點頭答應。可怕的是，爸媽還打算要買更好的監視器，以便未來妹妹到外縣市要給她帶去裝。

第一天晚上，男大生形容「覺得晚上睡覺有人看我，覺得很噁心，還徹底失去尻尻權」，因此先行拔掉主機電源，沒想到隔天早上就遇到父母奪命連環call，當天下午約5點左右就下課，他跑去運動，結果也接到爸爸瘋狂來電。曝光的Line對話內容中，他不僅給出課表，家長還要求「監視器今天開始都不要關機喔！」

上大學第一天，男大生下課後跑去運動，家長未見人影，馬上傳訊追問「五點就下課了為什麼八點還沒有回到家？你跑去哪裡？你還真當是去度假的樣子喔！」他無奈回答「我在操場運動」，通話紀錄則顯示，爸爸從早上7點開始到晚上8點狂打了9通電話。

他崩潰地說，在PO文同時，監視氣的鏡頭又轉向了自己，「若是覺得這種方式讓你覺得不舒服、不恰當，僅繼未來10年20年後，你們為人父母時，不要用自己不喜歡的方式對待子女！」

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