罕見「月之花」終於綻放　連10天直播逾20萬人在線等花開

▲英國劍橋大學植物園有一朵罕見的「月之花」。（圖／翻攝自Cam Botanic Garden推特）

記者洪菱鞠／綜合報導

英國劍橋大學植物園擁有8,000多種植物，其中有一朵罕見的「月之花」，正處於含苞待放狀態，園方決定在線上直播，讓花迷們也能親眼目睹綻放瞬間，結果吸引全球逾20萬人在線等觀看，但因為猜錯花開時間，等到直播第10天，才終於見到花開。

來自亞馬遜雨林的仙人掌花「月之花」，全球目前只有13個植物園種植，該品種花期只有短短12小時，非常短暫，且通常在日落和日出之間開花，因此被視為突破黑暗時期的象徵，尤其在新冠疫情嚴峻之際，園方認為此刻花開有著好兆頭的意味。

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園方在發現月之花有開花徵兆後，大約在11天前開始架設攝影機，準備記錄下珍貴時刻，同時透過直播與花迷們分享，不過「月之花」到直播第10天、2月20下午1點40分才開始逐漸綻放，下午5點左右滿開，直到第二天凌晨3點枯萎。而與預想不同的是，這朵月之花是在白天開花，讓園方對此感到驚訝。

觀察這朵月之花的大小，長28公分、寬15公分，至於聞起來是什麼味道，令人好奇。園方透露，開花時，花朵散發出有如茉莉花的淡淡清甜花香，不過在枯萎後，立刻轉為腐臭味，就像腐爛的蔬菜味道，園方主任則是認為聞起來有點像公廁的味道。