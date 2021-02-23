下面腫爆出動切割器！他誤信偏方展雄風　壞壞前拿螺帽套生殖器

▲醫護人員最後出動切割器才成功將卡在男子生殖器上的螺帽取下。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子為了在情人節給女友留下「深刻的印象」，竟異想天開拿出工具箱裡的螺帽套住自己的生殖器，希望能藉此充血，展現他「男人的自信」，怎知隔日生殖器雖不斷腫大，但卻疼痛難耐，且因生殖器腫脹導致他無法將螺帽拔出。最後該名男子只好自行叫救護車，在多名醫護與消防人員的協助下，終於成功切開螺帽脫離險境。

根據《每日星報》引述當地媒體報導，這名泰國男子深信民間偏方，認為只要拿環狀物套住生殖器，就能讓血液進入腺體，從而使生殖器變粗大且有力，於是他從家中的工具箱中翻出螺帽，並在嬰兒油的潤滑下套上生殖器。然而他卻萬萬沒想到，隨著生殖器因充血逐漸腫大，螺帽卻完全拔不下來，導致他疼痛不已。

該名男子最後只能打電話叫救護車，並被送往醫院救治。男子表示，「我其實很害怕我的生殖器會被切除，他真的腫得好嚴重，我以為它要炸開了。」男子被送醫後，神情痛苦地抓著病床旁的欄杆，醫護人員則是忙著用金屬切割器將卡在生殖器上的螺帽切開。在眾人的努力下，最後終於將這個直徑3公分、厚1.5公分的螺帽切開取下，耗時1小時。

整個切除過程非常順利，醫護人員並未傷及男子的生殖器，不過因為過於腫脹，男子仍需服用數周的抗生素並配合消炎藥膏的使用才能消腫，所幸此次意外並未造成任何不可逆的傷害。

救援志工說，以前只有看過民眾的手指被戒指卡住，第一次看到有人是生殖器被卡住，因此當他們趕到當事人家中的，也嚇了一大跳。

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