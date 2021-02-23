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超巨「小行星」3月接近地球！直徑恐達1700米　NASA：有潛在危險

▲▼小行星撞地球。（圖／取自pixabay）

▲NASA證實，小行星2001 FO32將於3月接近地球。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，編號231937的小行星2001 FO32將於3月21日接近地球。它的直徑預估介於770至1700公尺，最大尺寸可能是全球最高建築、杜拜哈里發塔（Burj Khalifa）的2倍多，不僅將成為今年飛越地球的最巨大近地天體（NEO），且被認為具有「潛在危險」。

綜合Metro、《新聞週刊》報導，NASA近地天體研究中心（CNEOS）研判，這顆小行星美東時間3月21日上午11時3分最接近地球，距離僅193萬公里，是地球到月亮平均距離的5倍左右。屆時，它的時速高達76980英里（大約時速12.3萬公里），比音速還要快上100倍。

NASA認定，若近地天體直徑大於140公尺、與地球相交距離小於0.05天文單位（AU，1AU約為1億5000萬公里），也就是460萬英里（約750萬公里），就列為「潛在危險天體」（PHO），若撞擊地球將造成全面或局部重大傷害。小行星2001 FO32也符合上述定義。

林肯近地小行星研究小組（Lincoln Near-Earth Asteroid Research）早在2001年就觀測到這顆小行星，並且持續監測至今，計算其尺寸與軌道。幸運的是，天文學家認為，它在可預見的未來尚無撞擊地球的風險。

小行星昨驚險掠過地球！　9年後「直徑335m超巨怪物」近距離來襲

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