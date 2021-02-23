澳洲發現「最古老壁畫」　1萬7000年前袋鼠竟長這樣！

▲澳洲出土當地最古老壁畫。（圖／翻攝自Nature網站）

實習記者閔文昱／綜合報導

澳洲澳大利亞大學和墨爾本大學的考古學家日前與當地土著合作，在西澳大利亞州金伯利地區發現了距今有1萬7300年前的原始壁畫，上頭有著魚、山藥、手印以及袋鼠，是目前澳洲所發現的最古老壁畫。

根據當地媒體《布里斯本時報》（Brisbane Time）報導，22日刊載在《自然人類行為》（Nature Human Behaviour）期刊中的研究顯示，有科學團隊在金伯利地區的東北部發現了古老壁畫，並且經由放射性碳定年法對現場的蜂巢驗證發現，此處的壁畫距今約1萬3000至1萬7,000年前，其中在頂部發現的一幅袋鼠畫像距今更有1萬7300年的歷史。

▲山洞頂部的紅岩之上畫著1隻身長2公尺的袋鼠。（圖／翻攝自Nature網站）

西澳大利亞大學社會科學學院的奧斯曼（Sven Ouzman）博士表示，這幅袋鼠壁畫類似於東南亞島嶼上4萬多年前的岩畫，2者間可能存在著某種聯繫，並指出澳洲可能還有其他更古老的古代藝術還沒被發現。

要釐清壁畫創作的年代其實非常困難，但卻能從附著在壁畫上或壁畫下的蜂巢遺跡來判定壁畫可能創作的年代，因為蜂巢遺跡中含有可供同位素定年的碳。當地原住民主席伯奇（Cissy Gore-Birch）表示，最重要的是將當地祖先所要傳達的故事和知識傳承下去，「這些壁畫對原住民和澳洲人都非常有意義，並且也是組成澳洲歷史非常重要的一部分」。

未來，研究人員將製定金伯利地區原住民壁畫的時間線，並蒐集更多的黃蜂巢遺跡來確立每幅壁畫所開始和結束的時間，期望能透過時間發展來一窺澳洲古代人類生活的方式以及藝術發展。