她搭公車遭猛刺30刀…前座乘客14秒全逃光！　連司機也棄車

▲後座男子起身揮刀猛刺，前座一名女子回頭發現。（圖／翻攝自YouTube／El Universal）



記者張方瑀／編譯

墨西哥一名33歲女子日前和前男友一起搭公車時發生口角，結果男子竟拿出預藏的小刀，往女子身上狂刺。結果前座乘客聽到尖叫後，全部都驚慌失措地衝下車，就連司機都拔腿而逃，直到女子被刺30多刀，男子試圖逃逸，才有乘客鼓起勇氣將他壓制。

根據《太陽報》報導，墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）古拉坎市（Culiacan）一名女子日前和前男友一起搭乘公車時，兩人在車內爆發口角，結果男子居然拿出預藏在身上的小刀，狂刺女子30多刀。從曝光的監視器可以看到，當時坐在前方的女乘客轉頭發現後，先是放聲尖叫，接著拿起包包逃下車，而全部乘客和司機也跟著逃離。

▲▼所有乘客驚慌逃下車。（圖／翻攝自YouTube／El Universal）



報導指出，男子行兇完之後準備逃離，這時才有乘客鼓起勇氣上前壓制，直到警方抵達。非常幸運的是，因為女子穿著厚外套，所以刀子都沒有刺中要害，緊急送醫後沒有生命危險。

墨西哥檢察總長馬內羅（Alejandro Gertz Manero）表示，該名男子已經依照蓄意謀殺罪拘留，而根據統計，過去5年墨西哥女子遭謀殺的案件增加了137％，成為嚴重的治安隱憂。

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