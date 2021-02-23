網美中毒式「野外露尻」！邊走邊露丁字褲　掀裙脫褲全都來

▲菲德斯經常在眾目睽睽之下掀裙露臀。（圖／IG／@vegilates ）



記者王佩翊／編譯

美國一名來自俄羅斯的32歲性感網美菲德斯在Instagram上擁有141萬的粉絲追蹤，而她能迅速成名除了因為擁有姣好的身材外，隨時隨地拉起裙襬的「野外露尻」行徑更是讓她瞬間成為網友熱議的焦點。據悉，她在2013年從俄羅斯搬到邁阿密，之後又在紐約與現任丈夫相識相戀，而她的丈夫也非常支持她現在的行為。

根據《太陽報》報導，現年32歲的菲德斯（Anastasia Fields）原本來自俄羅斯一個盛產煤礦的小鎮，2013年搬到美國邁阿密，此後又搬到紐約，並在那裡的一間餐廳認識現在的丈夫。菲德斯2年前因家中經濟出現危機而開始經營社群軟體Instagram和OnlyFans，為了博得人氣，她上傳各種性感照，然而後來為了吸引網友關注，菲德斯竟下猛藥，開始到各大景點「野外露尻」。

▲▼菲德斯的「野外露尻」行徑不分場合。（圖／IG／@vegilates）



菲德斯最早的野外露尻行為是在紐約時代廣場，只見影片中，她穿著一件粉白色的薄紗洋裝，走上斑馬線回眸一笑後，竟伸手將自己的裙襬提起，露出只穿著丁字褲的渾圓屁股。儘管影片只有短短的幾秒，但也隨即引發眾多網友關注。

此後，嚐到甜頭的菲德斯便開始在社群軟體上PO出一系列只穿著丁字褲的露臀照，不僅如此，她還不時走上街頭，在路人面前上演脫褲、掀裙的「野外露尻」行為，引發話題。除此之外，菲德斯還曾經在時代廣場假裝向男性路人問路，結果當對方回答到一半時，便突然脫下風衣，全身只剩下內衣與丁字褲，最後甚至還貼心的「轉了一圈」，讓路人大飽眼福。

菲德斯的Instagram帳號如今已經有141萬人追蹤，她也透露，未來也會更新一些有關飲食與運動的新內容。據悉，菲德斯的丈夫非常贊同她的行為並說，「妳應該要做讓妳快樂的事。」

聽Podcast掌握國際局勢

►獨家微生態科技，蘭蔻小黑瓶100ml加大版