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又出包！美國波音757客機「左引擎」故障　緊急迫降鹽湖城機場

▲▼達美航空波音757班機。（圖／達志影像／美聯社）

▲達美航空波音757班機示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

波音客機再出問題，根據外媒消息指出，美國一架準備由喬治亞州飛往西雅圖的波音757號班機，在飛行途中「左引擎」突然發生故障，因此緊急迫降在猶他州鹽湖城國際機場。美國聯邦航空總署（FAA）隨即發布聲明，目前沒有發生任何人員傷亡。

根據《WREG News Channel 3》報導，達美航空（Delta Air Lines）一架由喬治亞州亞特蘭大起飛，準備飛往華盛頓州西雅圖的波音757-200號客機，在起飛後不久發現左引擎發生故障，於22日下午緊急迫降在鹽湖城國際機場（Salt Lake City International Airport）。

FAA在聲明中指出，目前班機已安全著陸，正在等待進一步調查；達美航空也表示，機師是在預警顯示中發現引擎故障，安全著陸後正在安排乘客轉機。

這已經是波音公司在本周第3次出包，先是聯合航空（United Airlines）編號UA328的波音777型客機20日起飛後發生引擎故障，零件直接在科羅拉多州（Colorado）上空焚斷噴飛；接著是一架波音747-400貨機20日從荷蘭的馬斯垂克亞琛機場（Maastricht Aachen Airport）起飛後不久，也發生引擎分解掉落事件。

波音則在22日發出聲明，建議，各大航空公司應停飛一樣使用普惠（Pratt & Whitney）PW4000引擎的機種，直到美國監管機構確認合適檢查方案為止。

►波音發聲了！建議各大航空「停飛777客機」　大韓航空已跟進
►荷波音747貨機引擎起火…金屬物掉落插入車頂！　碎片砸傷地面2人
►美波音777引擎狂燒「空中噴裝」　國內華航、長榮無同款客機

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