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宣布寶寶性別！準爸爸樂歪要開趴　竟遭「驚喜裝置」當場炸死

▲▼準媽媽派對,寶寶派對,Baby Shower,示意圖。（圖／視覺中國）

▲美國一名準爸爸正在籌備派對，要向親友宣布寶寶性別，組裝驚喜裝置時竟遭炸死。（示意圖／視覺中國）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約州發生一起悲劇。28歲的克里斯多夫（Christopher Pekny）與女友即將迎接第一個孩子，特地為此籌備一場派對，要向親友宣布寶寶性別。但是，他在自家車庫內組裝「揭露性別」的驚喜裝置時，竟被當場炸死。

綜合《紐約時報》、《每日郵報》等外媒報導，本案21日中午左右發生在該州北部自由鎮（Liberty）。克里斯多夫去年12月得知女友懷孕後，一直期待生個兒子，且23日就要度過29歲生日，如今卻不幸喪生。他的27歲弟弟麥可（Michael Pekny）膝蓋受傷，被送往米德爾敦（Middletown）迦乃特醫療中心救治，目前情況穩定。

警方22日證實案情。發言人奈維爾（Steven Nevel）表示，該裝置由某種管子組成，同仁仍在調查釀成爆炸的原因與物質。

What a tragic loss for his soon-to-be little family.

Daily Mail 發佈於 2021年2月22日 星期一

34歲大哥彼得（Peter Pekny Jr.）拒絕談論爆炸原因，僅說「這是我能想像到最離奇的意外」。他透露，2個弟弟都「非常喜歡機械」，且「能夠修理並製作任何東西」。

該家族經營的餐廳「羅賓漢」（Robin Hood Diner）在臉書上發布哀悼聲明，「我們懷著悲痛心情通知大家，我們失去了親愛的克里斯多夫」，並且感謝外界的愛與支持。

美國先前也曾發生多起類似事件。密西根州一名26歲男子本月稍早參加新生兒派對，卻遭「小型砲管裝置」發射噴出的彈片擊中身亡。南加州一對夫妻2020年9月舉辦派對，揭露寶寶性別，施放煙火卻引發火災，最後燒毀數千英畝的土地。

寶寶性別揭曉派對放煙火…點燃野火瘋狂延燒　3000人被迫逃難爆氣

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