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輕歐美妝上陣！直男冷回「看起來比較兇」　大票妹子秒懂：氣死

妹子,正妹,女,辣妹（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友發文感嘆，日前她特地化了一個輕歐美妝容，結果男性友人僅冷冷地評論，「今天看起來比較兇」，讓她瞬間哭笑不得。對此，大票妹子深有所感，無奈直呼「大部分男生都靠嘴唇紅不紅，來判斷妝濃不濃，氣死！」

女網友在dcard提到，她每天會依照心情，來選擇適合的妝容，有時候濃妝，有時又偏淡，「有一次我抱持著，化輕歐妝不可能還看不出來的心情，然後問我一個男性朋友，結果他只回了，喔，有妳今天看起來比較兇。」

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聞言，她想試著引導對方，講出更多評論，結果男性友人只是疑惑地說，「妳還剪了瀏海？」讓她忍不住捶心肝。

▲▼美妝,化妝,百貨,專櫃,保養,口紅,唇膏。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

討論文引發共鳴，女性朋友們直言，很多男生都是從唇妝來判斷，「男生感覺只會看有沒有色差，什麼眼影、夾眼睫毛應該是都看不出來」、「我男友都說我素顏跟化妝差不多，只看得出來我口紅換色號」、「紅唇=大濃妝」、「只要沒有口紅，對他來說就是素顏」、「我對著鏡子弄這麼久，結果畫了個寂寞」、「我都擦大紅唇，朋友都習慣了」。

另外，不少人也抱怨，畫上眼影後，出現不少被誤會的情況，「男友有一次一直看我的眼睛，想說他是不是注意到我有畫眼影，結果他把我的眼影抹掉，問我說眼睛是不是不舒服，怎麼紅紅的」、「男生看不懂紅橘色眼影，覺得是過敏。男友不喜歡我上任何眼影，覺得濃~」。

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