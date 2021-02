義大利大使「中槍照」曝！UN車隊遭襲3人亡　武裝份子擬挾作人質

▲義大利駐剛果大使遭襲擊身亡,中槍照片曝光。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/編譯

聯合國車隊22日在剛果東部城市戈馬(Goma)遭遇襲擊,造成包含義大利駐剛果大使阿塔納西奧(Luca Attanasio)在內共3人死亡。據了解,武裝份子先開槍打死車隊司機後,再將所有人挾持至森林中,結果和剛果政府軍爆發衝突,阿塔納西奧也是在此時中槍,而他中彈後的畫面也在推特曝光。

根據《紐約時報》報導,聯合國世界糧食計畫署(WFP)的車隊22日行經北基伍省(North Kivu)與盧安達交界處時,遭到武裝份子襲擊,其中車隊司機米蘭博(Mustapha Milambo)當場遭擊斃;武裝份子接著挾持整個車隊到森林中,準備將其作為人質。

The killing of the Italian Ambassador Luca Attanasio, his bodyguard Vittorio Iacovacci and the @WFP staff driver Mustapha Milambo in Congo today is a reminder of the realities Congolese face every day for the past two decades. Congo needs justice, not charity! #CongoIsBleeding pic.twitter.com/kNNP4xxmDy