義大利大使「中槍照」曝！UN車隊遭襲3人亡　武裝份子擬挾作人質

▲義大利駐剛果大使遭襲擊身亡，中槍照片曝光。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／編譯

聯合國車隊22日在剛果東部城市戈馬（Goma）遭遇襲擊，造成包含義大利駐剛果大使阿塔納西奧（Luca Attanasio）在內共3人死亡。據了解，武裝份子先開槍打死車隊司機後，再將所有人挾持至森林中，結果和剛果政府軍爆發衝突，阿塔納西奧也是在此時中槍，而他中彈後的畫面也在推特曝光。

根據《紐約時報》報導，聯合國世界糧食計畫署（WFP）的車隊22日行經北基伍省（North Kivu）與盧安達交界處時，遭到武裝份子襲擊，其中車隊司機米蘭博（Mustapha Milambo）當場遭擊斃；武裝份子接著挾持整個車隊到森林中，準備將其作為人質。

The killing of the Italian Ambassador Luca Attanasio, his bodyguard Vittorio Iacovacci and the @WFP staff driver Mustapha Milambo in Congo today is a reminder of the realities Congolese face every day for the past two decades. Congo needs justice, not charity! #CongoIsBleeding pic.twitter.com/kNNP4xxmDy — #CongoIsBleeding (@kambale) February 22, 2021

沒想到就在此時，剛果的護林員和附近的政府軍隨即做出反應，雙方爆發激烈槍戰，阿塔納西奧和另一名義大利國家憲兵「卡賓槍騎兵隊」（Carabinieri）成員亞科瓦奇（Vittorio Iacovacci）當場中彈。當地記者拍到的照片也在網路上曝光，只見明顯受傷的阿塔納西奧躺在軍用卡車後座，而有一名男子則緊緊抱著他。

報導指出，阿塔納西奧緊急送往戈馬的聯合國醫院接受治療，但最後仍宣告不治。WFP表示，這場襲擊發生在先前不用安全護衛就可以通過的道路上，後續會和地方政府合作，調查襲擊的事發經過。

Un ami des congolais plus que l'autre là.

Va en paix Mr #LucaAttanasio .pic.twitter.com/9tKI72fww2 — DANIEL MULUNGUBI (@Danielmulungub1) February 22, 2021

事件發生後，義大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）隨即表達哀悼，並表示將調查清楚這場野蠻的襲擊。剛果外長恩澤札（Marie Tumba Nzeza）也說，會盡其所能找到這場卑鄙謀殺的幕後黑手。

43歲的阿塔納西奧2017年和妻子、3名女兒一起搬到剛果首都金沙薩（Kinshasa），過去他曾在瑞士、摩洛哥和奈及利亞從事外交工作，是一名相當年輕的外交官。他去年獲頒義大利國際和平獎時曾表示，帶著家人移居剛果固然有風險，但替在該國的義大利人樹立榜樣是他的責任。

聽Podcast掌握國際局勢

►獨家微生態科技，蘭蔻小黑瓶100ml加大版