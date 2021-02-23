2歲男童拿鐵湯匙插「插座孔」！貪玩遭活活電死　胸口一片焦黑

▲男童趁著父母不注意，將鐵湯匙插入插座內，怎知卻因此被活活電死。（圖／取自男童父母臉書）



記者王佩翊／編譯

菲律賓一名2歲男童因太貪玩，竟將鐵湯匙插進延長線的插座孔內，結果當場被電死，倒地不起。待男童父母發現不妙時，他早已回天乏術。據悉，父親在第一時間發現男童時，他的胸口已被燒黑，腹部更是被燒出一個洞，可見電擊力道強大。

根據《中國報》、GMA報導，菲律賓這名年僅2歲的男童日前在家玩耍，然而誰也沒想到，他竟然趁著媽媽替他泡牛奶的空檔，拿起一支鐵湯匙插入延長線的插座孔中，結果瞬間觸電，並伴隨著轟隆巨響。當男童父母聞聲開門後，男童就已經失去意識倒地不起，胸口更是出現一片焦黑，腹部也被燒出一個孔。

▲男童將在23日下葬。（圖／取自男童父母臉書）



男童母親表示，當她聽到爆炸聲響時，還以為是有東西掉落，怎麼也沒想到竟是孩子出事了。儘管男童的父親見狀隨即將其送往醫院，但經搶救後，仍因傷勢過重不治身亡。

據悉，男童將於23日正式下葬，而他的家人也正在尋求募款，希望外界能夠協助他們度過難關。

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