疫情衝擊「自殺率」11年來首上升！　日本緊急任命「孤獨大臣」

▲日本2020年度的自殺率因疫情上升。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本自殺率高居不下，2020年受到新冠肺炎影響，民眾被迫遠距上班、減少人與人的社交，進而導致自殺率打破過去11年的紀錄，首次增加。其中，因疫情失去工作導致經濟窘迫並因此自殺的女性比例明顯上升，青少年的自殺人數也打破40年來的紀錄。為此，首相菅義偉決定任命內閣特命擔當大臣坂本哲志擔任「孤獨事務大臣」，以解決逐漸惡化的自殺議題。

根據《日經亞洲評論》引述日本厚生勞動省最新數據報導，2020年的自殺人數高達2萬919人，創下2009年金融危機以來的首次成長。日本政府將這樣的結果歸咎於疫情導致的社交失能以及失業等經濟壓力。不僅如此，女性的自殺率也是2年來首度上升，來到6976人。事實上，因疫情衝擊日本觀光與零售業，許多在第一線打工的女性都是率先被解雇的對象。

根據經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development）統計，日本的自殺率是G7中最高的，每10萬人中就有14.9人自殺，大多數的原因是健康因素與經濟問題，然而隨著疫情持續蔓延，相關問題只會繼續惡化。

為此，日本政府決定效仿英國，設置「孤獨事務大臣」一職，解決相關問題。首相菅義偉則任命現任內閣特命擔當大臣坂本哲志擔任第一任的孤獨事務大臣，未來坂本哲志將負責協調多個部門與機構，並提出相關對策。

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