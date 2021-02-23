美財政部再出手　制裁2緬甸軍官！要求恢復民選政府

▲緬甸示威。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部「外國資產控制辦公室」（OFAC）22日宣布，再對2名緬甸軍官祭出制裁，並在聲明中表示，若緬甸軍方不恢復民選政府，美方將毫不猶豫地採取進一步行動。

根據《路透社》報導，OFAC在22日表示，將對Moe Myint Tun中將和Maung Maung Kyaw將軍祭出制裁，並在聲明中指出，「（緬甸）軍方必須扭轉其行動，緊急恢復緬甸民選政府，否則財政部將毫不猶豫地採取進一步行動。」

The U.S. stands with the people of Burma who demand the restoration of the democratically elected government. Today’s designations are another step to promote accountability for military leaders who perpetrate violence and attempt to suppress the will of the people. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 23, 2021

緬甸數千民眾不顧軍政府「喪命警告」，21日仍舊選擇上街示威。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日也在推特發文表示，「在緬甸人民要求恢復民選政府之際，美國將繼續採取堅決行動，對抗那些向他們施暴的人。我們支持緬甸人民。」

美國12日公布首波緬甸制裁名單，其中6人為直接涉入軍事政變的緬甸「國防與安全委員會」（National Defense and Security Council）成員，4人為將成緬甸軍政府所成立「國家領導委員會」（State Administration Council）的成員。

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