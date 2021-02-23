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印度19歲少女遭政客、教師「關農舍性侵2天」！　蹂躪完丟包路邊

▲性虐待,性交,性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 少女被關在農舍內持續性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度性侵案頻傳，日前中央邦斯哈赫多爾（Shahdol）又發生一起驚悚案件，一名19歲少女遭4名男性綁架，2天內不斷遭到性侵，事後更被他們從車上丟包，目前情況危急。調查發現，4名嫌犯竟包括一名學校教師及一名當地的印度人民黨（BJP）組織領導人，震驚社會。

《印度時報》22日報導，斯哈赫多爾警司戈斯瓦米（Awadesh Goswami）說明，4名被告為被指為BJP當地人民組織領導人的崔帕西（Vijay Tripathi）、教師舒克拉（Rajesh Shukl）以及辛格（Munna Singh）、馬哈拉吉（Monu Maharaj），被控在性侵少女後，20日晚間在她家附近將她從丟下車。

當家人發現少女獨自倒在地上時，她已經不省人事。她先是被送往齋浦爾一家醫院，接著又被轉院，醒來後向警方指控，舒克拉綁架她，將她帶到自己的農舍內灌酒，接著和其他3名男子集體性侵她長達2天。家人向媒體透露，是少女親自指認4名被告的名字。

警方已以綁架及輪流性侵罪名，對所有被告立案，但4名嫌犯都還在逃。少女家人宣稱，警方未迅速採取行動，甚至在案發15至16小時後才登記立案。

少女的姊夫指出，「她18日在家中遭人綁架，家人便向齋浦爾（Jaipur State）警方報案。她週六晚間10時左右在自己家附近被發現，警方到週日下午4時才立案。媒體報導這起案件以前，警方根本還沒打算立案」，懷疑有政治勢力介入。警方對此則澄清，接獲報案後，在初步調查後便馬上立案。

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