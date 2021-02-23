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南韓總理：目標9月7成接種「群體免疫」！　力拚今秋正常化

▲▼ 南韓疫情／民眾戴著口罩到漢江公園散步。（圖／路透）

▲ 民眾戴著口罩到漢江公園散步。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）在南韓累計造成逾8.7萬人染疫，奪走1573條性命。該國屬2020年首批受疫情影響的國家，後期因大規模檢測及疫調措施成為抗疫典範之一。儘管疫苗接種計畫起步較晚，國務總理丁世均仍向BBC表示，南韓將在今年秋季達成群體免疫。

南韓衛生當局預計本週稍晚開始為醫院及療養院醫護人員接種新冠疫苗，目標是在3月為約80萬人施打阿斯利康及輝瑞疫苗。

根據BBC於23日報導，面對國內疫苗接種進度落後的質疑聲浪，丁世均回應，這讓官員得以了解疫苗在其他地區的發展如何，「你知道的，韓國人是速度大師。我們的目標是在9月第三季結束前使70%人口完成第一劑接種。這並不容易實現，但我相信是有可能的。」

南韓政府已為5500萬人口採購足夠的疫苗，但大部分預計7月才能送達，代表衛生當局到政府開出的第三季期限前，僅剩約2個月時間可為民眾施打。

首爾當局原先希望，在2021年年底前自行開發出疫苗，但現在看來可能性不高。人們普遍認為，政府花時間與疫苗供應商進行協商的部分原因即是為獲取「國產疫苗」，最終於今年1月與輝瑞公司及莫德納公司簽訂合約。

南韓並非傳統上避免大規模接種疫苗的國家，對B型肝炎等疾病的接種率通常高於美國、英國與澳洲等。但韓國社會輿論研究所（KSOI）最近一項民調顯示，僅45%受訪者願意在輪到自己時接種新冠疫苗；另有45%希望延後接種，以觀察已接種者的反應；還有5%不願接種。

丁世均對此則表示，「當然可能會有人拒絕施打，但政府會鼓勵更多人接種。若疫苗效果得到證明，且群體免疫能在70%人口完成接種時實現，那麼人民在今年秋天可能就能恢復日常生活。」

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