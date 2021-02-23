研究中國60年　孔傑榮：習近平「獨裁統治」將成為過去

▲美國知名中國與東亞法律學者孔傑榮（Jerome Cohen）認為，習近平的獨裁統治將成為過去。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國知名法學家孔傑榮（Jerome Cohen）高齡90歲，投入中國研究60年。他對於中國至今未能實現法治，反而趨向專制感到痛心遺憾，但也指出，習近平正在播下「反對的種子」，其獨裁統治最終會像毛澤東統治一樣，成為過去。

《美國之音》報導，孔傑榮曾任哈佛大學法學院副院長，現任紐約大學法學院教授暨亞美法研究所共同主任，專攻中國與東亞法律。他指出，中國發展如鐘擺，持續在激進與保守之間來回，現正處於60年以來最大程度的獨裁，但「習近平的鎮壓將激發反作用……（他的）獨裁統治也會像毛主席的文化大革命、反右運動一樣成為過去」。

▲孔傑榮樂見美國政府提升對台關係。（圖／達志影像／美聯社）

孔傑榮坦言，沒想到中國改革之路會走到今日的習近平獨裁，對其走向的不可預測性感到無奈，但沒有失去樂觀態度。他希望，習近平以後的中國領導人溫和統治，「嘗試引入更人性化、更文明的統治技巧，開放中國人民與世界發生更多聯繫」。

孔傑榮樂見川普政府提升對台關係、解除雙方交流限制，也讚賞拜登政府在此方面並未退縮，「即使我們不能讓台灣完全參與傳統國際關係外交體系，確保台灣日益活躍的創新政策卻非常重要」。但他也指出，「我從未說過，他們應該讓台灣最高官員去白宮，甚至到國會演講」。

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