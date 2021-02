人類首次聽見「火星之聲」！NASA探測車毅力號帶回珍貴18秒音檔

▲毅力號日前成功登上火星。(圖/推特/NASA`s Perseverance Mars Rover)



記者王佩翊/編譯

美國國家航空暨太空總署(NASA)火星探測車「毅力號」(Perseverance)日前經歷7個月的航行後,成功登陸火星表面,許多第一手的資訊也陸續曝了光。NASA稍早就公布一段經過處理的18秒音檔,內容錄製到排除毅力號自身噪音後的「火星聲音」。

NASA在soundcloud的官方帳號上傳了這段18秒音檔,其內容是毅力號在火星上錄製到的片段,而在經相關團隊處理,並過濾掉毅力號本身的噪音後,取得一段微風的聲音,這正是「火星的聲音」。NASA表示,「既然你們都已經用眼睛看過了,現在就來聽聽看吧。戴上耳機來聽聽我用其中一支麥克風第一次錄到的聲音。」引發網友熱議。

事實上,駕駛毅力號的工程師正是來自台灣的嚴正,他在台灣長大,隨後赴美國留學,61歲的他已在NASA的噴射推進實驗室(JPL)服務超過20年。

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars