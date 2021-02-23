　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

人類首次聽見「火星之聲」！NASA探測車毅力號帶回珍貴18秒音檔

▲▼ 毅力號。（圖／推特／NASA`s Perseverance Mars Rover）

▲毅力號日前成功登上火星。（圖／推特／NASA`s Perseverance Mars Rover）

記者王佩翊／編譯

美國國家航空暨太空總署（NASA）火星探測車「毅力號」（Perseverance）日前經歷7個月的航行後，成功登陸火星表面，許多第一手的資訊也陸續曝了光。NASA稍早就公布一段經過處理的18秒音檔，內容錄製到排除毅力號自身噪音後的「火星聲音」。

NASA在soundcloud的官方帳號上傳了這段18秒音檔，其內容是毅力號在火星上錄製到的片段，而在經相關團隊處理，並過濾掉毅力號本身的噪音後，取得一段微風的聲音，這正是「火星的聲音」。NASA表示，「既然你們都已經用眼睛看過了，現在就來聽聽看吧。戴上耳機來聽聽我用其中一支麥克風第一次錄到的聲音。」引發網友熱議。

事實上，駕駛毅力號的工程師正是來自台灣的嚴正，他在台灣長大，隨後赴美國留學，61歲的他已在NASA的噴射推進實驗室（JPL）服務超過20年。

聽Podcast掌握國際局勢

 
ET快訊
26歲火辣小三遭人妻「一槍爆頭」　恐怖影片曝光
快訊／新竹母子「騎車3貼」撞貨車！1大1小命危　1孩童重傷
《犀利》10年了！隋棠再喊瑞凡「祝壽藏小三哏」　溫昇豪回應爆
228連假天氣出爐！今先變天　周五再一波「雨更多」
抓頭淹死小姑直到沒泡泡　恐怖大嫂「水泥封屍」還喊：好噁心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老公管不住小頭！人妻發狠「一槍爆頭」火辣小三　恐怖畫面曝光

亞馬遜賣「中國水果籃」要價1千6…網全傻眼：那是「尿壺」！

美財政部再出手　制裁2緬甸軍官！要求恢復民選政府

人類首次聽見「火星之聲」！NASA探測車毅力號帶回珍貴18秒音檔

毒梟送繼子上學慘被槍殺！學校師生嚇壞　消息透露街頭內幕

墨西哥毒梟古茲曼嫩妻被逮！　美司法部：涉嫌參與國際毒品販運

醉伯想理論「卻攔到死神車」　駕駛下車連續2重拳斃命影片曝

聯合國秘書長痛批：部分國家把防疫當藉口　趁機打壓異己

波音777客機發動機事故再一樁！　日航乘客驚悚：我想著我會怎麼死

伊朗嗆發展「鈾濃縮純度60％」無懼施壓　美國務院：拒絕回應

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

老公管不住小頭！人妻發狠「一槍爆頭」火辣小三　恐怖畫面曝光

亞馬遜賣「中國水果籃」要價1千6…網全傻眼：那是「尿壺」！

美財政部再出手　制裁2緬甸軍官！要求恢復民選政府

人類首次聽見「火星之聲」！NASA探測車毅力號帶回珍貴18秒音檔

毒梟送繼子上學慘被槍殺！學校師生嚇壞　消息透露街頭內幕

墨西哥毒梟古茲曼嫩妻被逮！　美司法部：涉嫌參與國際毒品販運

醉伯想理論「卻攔到死神車」　駕駛下車連續2重拳斃命影片曝

聯合國秘書長痛批：部分國家把防疫當藉口　趁機打壓異己

波音777客機發動機事故再一樁！　日航乘客驚悚：我想著我會怎麼死

伊朗嗆發展「鈾濃縮純度60％」無懼施壓　美國務院：拒絕回應

假「月入24萬建設小開」喊：想結婚！狂榨468萬…她知真實身分暈了

台鐵海端火車站「3人遭撞飛」　池上-關山間上、下行列車均延誤

產險公司砸3.2億買內科「空店面」　上班族：再來幾家咖啡店吧！

外資開紅盤買賣超十大個股出爐！搶進群創12 萬張、大賣彩晶5萬張

促兩岸互信？　趙少康：蔡英文即刻命令蘇貞昌勿講「武漢肺炎」

劉育辰前進總統府　曬阿嬤30年前照片：孫子跟上您腳步囉

單身1年搭訕妹子！他「超失禮4字」惹女方爆氣　網搖頭：真的活該

42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

違法飛「R22」直升機48次　陳耀庭現身：3月到虎尾科大教學

氣象局預估今年「春雨偏少」　5月梅雨季大規模降雨訊號不明顯

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

美最高法院同意　紐約檢察官可取得川普稅單

美染疫50萬死　拜登下令降半旗5天

YouTube下架3000個頻道帳號！多數涉及中國

阿伯喝醉想理論　駕駛下車2拳斃命

尪偷吃！人妻「一槍爆頭」火辣小三

德州「斷電」兒遭凍死　母求償28億

波音777客機故障　同款發動機全數停飛

波音777客機事故再一樁！日航乘客曝當下心情

CNN直指陸未細查首例病患　WHO說話了

聯合國秘書長批：有些國家以防疫為由打壓異己

佛奇認證：美國防疫「全世界最差」欠缺統一指揮

幼童爬入「滾筒式洗衣機」慘死！

聯合國秘書長批：部分國家趁防疫打壓異己

美對台交往限制解除　美駐WTO代辦拜首會台代表

更多熱門

相關新聞

遇外星人「趕快拍照」　火星車駕駛來自台灣

遇外星人「趕快拍照」　火星車駕駛來自台灣

美國「毅力號」探測車登陸火星，負責操控車子的工程師嚴正來自台灣，他今天接受中央社訪問，解密「在火星上開車」的工作流程，也回應萬一遇到外星生物如何處置。

NASA毅力號發回首張火星彩色照！

NASA毅力號發回首張火星彩色照！

快訊／NASA毅力號登陸火星　首張回傳照片曝光

快訊／NASA毅力號登陸火星　首張回傳照片曝光

美國太空總署被駭也求助他　

美國太空總署被駭也求助他　

NASA公布2022任務　台裔林其兒擔任指揮官

NASA公布2022任務　台裔林其兒擔任指揮官

關鍵字：

毅力號NASA

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

罔腰媽媽手冊被狂揪4大疑點　氣炸開嗆鄉民！

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

爸存錢見「貓牌小豬」睜大眼卡位

罔腰被目擊「抽菸喝酒」　遭網友質疑回嗆：白癡

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面