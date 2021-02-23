　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

毒梟送繼子上學慘被槍殺！學校師生嚇壞　消息透露街頭內幕

▲▼南非毒梟送繼子上學 在大量學童前被槍殺。（圖／翻攝自網站「COSMOPOLITE」）

▲毒販梅瑟被兒子爆料生前欠下鉅額債款。（圖／翻攝自網站「COSMOPOLITE」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名婚後在南非走私毒品的毒販，日前送繼子去學校上課，當他在校門口與學校老師談話時，突然遭到數名槍手槍殺，槍手們隨即開車加速逃逸，留下一群嚇壞的師生。

綜合英媒報導，梅瑟（Simon Mather）是一名46歲的英國人，於英國東部的峰區（Peak District）出生長大，他結婚後於8年前移居南非首都開普敦（Cape Town，好望角），並與現任妻子育有2子，另有一名繼子。

報導指出，梅瑟在事發當天送12歲的繼子奎德（Quaid）到學校，在與老師交談時已被槍手鎖定，隨即被連續開槍射殺。事發現場駭人，梅瑟當場斃命，許多老師與學童都受到驚嚇。

據了解，梅瑟傳聞是開普敦一個古柯鹼毒販，他的商品具有相當的是站率，但近期還想涉足濕貨市場，看上了獲利可觀的「假鮑魚」海蝸牛走私生意，每盤可要價420英鎊（約新台幣16382元），因此想強勢進場，無可避免地切斷了他人財路。

一條線報指出，梅瑟找錯團體對幹了，下場就是被除掉，「人命在南非不值錢，特別是你找錯人打交道的時候。」

梅瑟18歲的兒子布魯諾現居西班牙，他接受訪問時表示，父親欠下了龐大債務，「我肯定殺他的人一定和他的欠債問題有關。」

此外，梅瑟和50歲的英國商人伯恩斯（John Burns）也有生意往來，伯恩斯在2019年時差點因為一起汽車爆炸案喪命。當時駕駛座椅內的炸彈爆炸後，對伯恩斯的臀部造成嚴重傷害。

ET快訊
小王廚師長相曝！與4寶媽嘿咻　公司股東也在找他
砸千萬養頂級coser女友！富二代崩潰自爆：她甩我秒結新歡上
「你好強」對話曝！母拋家嘿咻大廚　4子女哭一團：媽媽怎會這樣
第一波40歲「7年級生」在幹嘛？　網嘆：不想追逐金錢、知足常

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

毒梟送繼子上學慘被槍殺！學校師生嚇壞　消息透露街頭內幕

墨西哥毒梟古茲曼嫩妻被逮！　美司法部：涉嫌參與國際毒品販運

醉伯想理論「卻攔到死神車」　駕駛下車連續2重拳斃命影片曝

聯合國秘書長痛批：部分國家把防疫當藉口　趁機打壓異己

波音777客機發動機事故再一樁！　日航乘客驚悚：我想著我會怎麼死

伊朗嗆發展「鈾濃縮純度60％」無懼施壓　美國務院：拒絕回應

聯合國秘書長痛批：有些國家以防疫為由打壓異己

YouTube下架3000個頻道帳號！　絕大多數跟中國有關：大外宣一部分

美破50萬人染疫亡！拜登日落點燃燭光默哀　將發表談話

美染疫破50萬死大關！　每673名美國人就有1人病歿

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

毒梟送繼子上學慘被槍殺！學校師生嚇壞　消息透露街頭內幕

墨西哥毒梟古茲曼嫩妻被逮！　美司法部：涉嫌參與國際毒品販運

醉伯想理論「卻攔到死神車」　駕駛下車連續2重拳斃命影片曝

聯合國秘書長痛批：部分國家把防疫當藉口　趁機打壓異己

波音777客機發動機事故再一樁！　日航乘客驚悚：我想著我會怎麼死

伊朗嗆發展「鈾濃縮純度60％」無懼施壓　美國務院：拒絕回應

聯合國秘書長痛批：有些國家以防疫為由打壓異己

YouTube下架3000個頻道帳號！　絕大多數跟中國有關：大外宣一部分

美破50萬人染疫亡！拜登日落點燃燭光默哀　將發表談話

美染疫破50萬死大關！　每673名美國人就有1人病歿

羅志祥爆復合周揚青？　網挖出「2關鍵證據」疑露餡

唇上冒出水泡火氣大？　唇疱疹1年內發作逾3次是警訊

微創膝關節鏡前十字韌帶與半月板重建手術　讓病患6個月重回籃球場

駕駛恍神自撞國六護欄　後兩車追撞翻覆！6大1小受傷

中山高嘉義南下段火燒車　小貨車+農機20分鐘剩骨架

股匯不同調！新台幣早盤勁揚逾4角　來到27.908元

X-Trail副駕駛座安全評價只有兩顆星！Nissan：已在著手改良

早盤大跌130點！ 受美科技股重挫影響　台積電跌逾1.5%

喊水會結凍！田僑仔詐上億　黑道爸嗆：你們這麼笨願意給他錢花？

連爆霸凌7天！趙炳圭IG首發聲　「爆料者身分已查出」4點強調清白

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

國際熱門新聞

美最高法院同意　紐約檢察官可取得川普稅單

美染疫50萬死　拜登下令降半旗5天

YouTube下架3000個頻道帳號！多數涉及中國

波音777客機故障　同款發動機全數停飛

阿伯喝醉想理論　駕駛下車2拳斃命

德州「斷電」兒遭凍死　母求償28億

CNN直指陸未細查首例病患　WHO說話了

波音777客機事故再一樁！日航乘客曝當下心情

佛奇認證：美國防疫「全世界最差」欠缺統一指揮

聯合國秘書長批：有些國家以防疫為由打壓異己

新馬商討相互承認「新冠疫苗接種證明」

幼童爬入「滾筒式洗衣機」慘死！

日本2020年新生兒「87萬人」　跌破歷史新低

美對台交往限制解除　美駐WTO代辦拜首會台代表

更多熱門

相關新聞

南非棄用牛津疫苗　100萬劑全分給非盟

南非棄用牛津疫苗　100萬劑全分給非盟

日前，南非威特沃特斯兰德大学發布研究結果表明，英國牛津大學和製藥公司「阿斯特捷利康」(AstraZeneca)聯合研發的新冠疫苗對南非變種病毒無效，於是政府便立即暫停為人民接種阿斯利康疫苗，將庫存中的100萬劑疫苗分送給非洲聯盟的盟國，並轉而使用嬌生公司（Johnson & Johnson）的疫苗。

「動保戰士」遭飢餓老獅攻擊慘死

「動保戰士」遭飢餓老獅攻擊慘死

泳池出現神秘漂浮物　女：是鱷魚

泳池出現神秘漂浮物　女：是鱷魚

英變種病毒「再突變」能閃抗體！疫苗恐無效

英變種病毒「再突變」能閃抗體！疫苗恐無效

6寶媽「又懷四胞胎」！老公崩潰逃離家

6寶媽「又懷四胞胎」！老公崩潰逃離家

關鍵字：

南非毒梟Simon Mather

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

罔腰媽媽手冊被狂揪4大疑點　氣炸開嗆鄉民！

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

罔腰被目擊「抽菸喝酒」　遭網友質疑回嗆：白癡

阿婆撿紙箱被風吹散　王嘉爾下車救援暖翻！

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

爸存錢見「貓牌小豬」睜大眼卡位

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面