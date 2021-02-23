醉伯想理論「卻攔到死神車」　駕駛下車連續2重拳斃命影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭日前發生一起「路殺」事件，一名29歲亞塞拜然籍的駕駛在行車途中，因不知何故和路邊一名52歲阿伯起了口角。阿伯搖搖晃晃走到駕駛座門外要找駕駛理論，結果駕駛下車便是兩記重拳，意外將阿伯打死。事後駕駛遭起訴，但法官最終判處無罪釋放。

綜合當地媒體報導，影片開始時衝突口角已經發生到一半，當中顯示阿伯不理友人的阻止，硬是要從路邊走到車道中與駕駛理論。阿伯當時手裡拿著一瓶啤酒，走起路來相當不穩，他在駕駛座外大聲理論，卻沒料到對方竟然開門下車。

▲▼29歲駕駛連續兩記重拳，將醉伯打倒在地。（圖／翻攝自臉書「Антон Геращенко」）

駕駛下車後便揮出第一記右拳，立刻打中阿伯的正臉，不顧阿伯後退並伸手阻擋，身高較矮的駕駛欺近阿伯身體，抓住衣服後再度揮拳。右拳擊中下巴，阿伯當場腿軟倒地。

駕駛結束後立刻回到車上，阿伯的友人則靠近查看情況，並伸手要駕駛不要開車衝撞他們。駕駛打轉方向盤後很快駛離，留下倒地的阿伯與不知所措的友人。

▲阿伯友人想將他從地上拉起來。（圖／翻攝自臉書「Антон Геращенко」）

事件發生於19日白天，警方不久後便逮捕該名駕駛，查出他是來自亞塞拜然的年輕人，並告知他對方是基輔人，已經傷重不治。

事件在烏克蘭網路社群上引發一番討論，部分人開始發表針對亞賽拜然的排外發言；然而大多數人都替年輕駕駛聲援，因為當時明顯是阿伯在白天酗酒，懷疑他是刻意滋事。檢察官對法官求處7到10年徒刑，不過法官在衡量各項因素後，判定無罪釋放。