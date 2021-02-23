　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美染疫破50萬死大關！　每673名美國人就有1人病歿

▲美國疫情,紐約市,曼哈頓,哈萊姆區,Harlem ,新冠肺炎,新冠疫情。（圖／路透）

▲美國疫情嚴重。（圖／路透）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情今天來到暗黑里程碑：自疫情爆發以來，病歿人數突破50萬關卡。

路透社報導，美國病亡人數現已超過50萬名，等於每673名美國人中就有1人染疫死亡。

這個災難性數據出爐的同時，有跡象顯示，美國這個全球疫情最嚴峻的國家已開始看見曙光：數百萬人已經接種疫苗，冬季驟升的感染率也開始下滑。

然而，死亡人數依舊不斷上升。美國總統拜登1月已經警告，COVID-19在境內奪走的人命恐會遠超過60萬條。

「紐約時報」報導，疫情爆發以來，美國累積10萬死亡病例的間距愈來愈短。加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）2020年2月6日通報美國首起COVID-19死亡病例後，5月27日累計死亡人數突破10萬大關，4個月後累積至20萬大關；約3個月後來到30萬，僅5週就達40萬。

除了死亡總數，美國確診病例也是全球最高，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站的追蹤數據，境內染疫人數超過2800萬。

好消息是，拜登上任第一個100天內要讓1億人完成接種疫苗的目標將輕易達標，目前每日平均接種170萬人。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，美國目前有超過6100萬人接受至少1劑的疫苗，約1800萬人完成兩劑完整疫苗。

拜登不願預測危機何時才會緩解，但說預計7月底可備得6億劑疫苗，足以讓全美大多數人口完成兩劑接種。

ET快訊
《順風婦產科》美月「9歲就買房」卻淪拍三級片！　30歲超慘近
罔腰媽媽手冊「還是舊版」被狂揪4大疑點　氣炸開嗆鄉民！
快訊／罔腰曬出媽媽手冊！　曝日期「110/8/30」：希望是
美染疫50萬死　拜登下令聯邦機構「降半旗5天」領導哀悼儀式

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

醉伯想理論「卻攔到死神車」　駕駛下車連續2重拳斃命影片曝

聯合國秘書長痛批：部分國家把防疫當藉口　趁機打壓異己

波音777客機發動機事故再一樁！　日航乘客驚悚：我想著我會怎麼死

伊朗嗆發展「鈾濃縮純度60％」無懼施壓　美國務院：拒絕回應

聯合國秘書長痛批：有些國家以防疫為由打壓異己

YouTube下架3000個頻道帳號！　絕大多數跟中國有關：大外宣一部分

美破50萬人染疫亡！拜登日落點燃燭光默哀　將發表談話

美染疫破50萬死大關！　每673名美國人就有1人病歿

美對台交往限制解除再進一步！　美駐WTO代辦首會台灣代表

英相宣布第3次解封4階段　6月取消所有場所限制：希望這是最後一次

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

醉伯想理論「卻攔到死神車」　駕駛下車連續2重拳斃命影片曝

聯合國秘書長痛批：部分國家把防疫當藉口　趁機打壓異己

波音777客機發動機事故再一樁！　日航乘客驚悚：我想著我會怎麼死

伊朗嗆發展「鈾濃縮純度60％」無懼施壓　美國務院：拒絕回應

聯合國秘書長痛批：有些國家以防疫為由打壓異己

YouTube下架3000個頻道帳號！　絕大多數跟中國有關：大外宣一部分

美破50萬人染疫亡！拜登日落點燃燭光默哀　將發表談話

美染疫破50萬死大關！　每673名美國人就有1人病歿

美對台交往限制解除再進一步！　美駐WTO代辦首會台灣代表

英相宣布第3次解封4階段　6月取消所有場所限制：希望這是最後一次

格林關鍵時刻吞2T葬送勝利　認錯得離譜「對自己很失望」

「爸，我解開媽媽臉書了」國二兒驚見母與大廚炒飯　她捲百萬拋家

罔腰PO孕照「開罰有困難」　高市衛生局曝內情：無具體違法事實

當2孩子面侵犯前妻！桃園角頭之子詐上億　受害女大生繳不出學費

小巨蛋不給唱！　周杰倫爆「桃園國際棒球場開唱」重啟巡演

醉伯想理論「卻攔到死神車」　駕駛下車連續2重拳斃命影片曝

燃料池貯存容量不足！核二廠1號機「降載運轉」　6月初停機

竹科工程師宿舍偷腥女大生！小三嗆「做很多次」逼正宮離婚

台中凌晨2聲槍響！20人街頭亂鬥砸車　他大喊：趕快跑了啦

常吃「糖」小心發胖還老得快！有效降低「甜食渴望」的3種食物

將退伍！相伴5年警犬咬行李不放 網淚崩：太深厚的戰友情...

國際熱門新聞

美最高法院同意　紐約檢察官可取得川普稅單

美染疫50萬死　拜登下令降半旗5天

波音777客機故障　同款發動機全數停飛

佛奇認證：美國防疫「全世界最差」欠缺統一指揮

CNN直指陸未細查首例病患　WHO說話了

德州「斷電」兒遭凍死　母求償28億

日本2020年新生兒「87萬人」　跌破歷史新低

幼童爬入「滾筒式洗衣機」慘死！

新馬商討相互承認「新冠疫苗接種證明」

即／聯合國車隊遇襲　義大使遇害

YouTube下架3000個頻道帳號！多數涉及中國

白人爸媽生黑人女兒　男相信是醫學奇蹟

聯合國秘書長批：有些國家以防疫為由打壓異己

波音客機引擎「焚斷噴飛」　乘客嚇傻

更多熱門

相關新聞

美對台交往限制解除　美駐WTO代辦拜首會台代表

美對台交往限制解除　美駐WTO代辦拜首會台代表

中華民國常駐世界貿易組織代表羅昌發2月11日在駐團辦公室與美國駐世貿代理館長畢斯比會面，顯示美國總統拜登政府沿襲川普政府解除對台交往限制政策，台美關係持續深化。

英相宣布第3次解封4階段　6月全面恢復

英相宣布第3次解封4階段　6月全面恢復

美染疫50萬死　拜登下令降半旗5天

美染疫50萬死　拜登下令降半旗5天

新馬商討相互承認「新冠疫苗接種證明」

新馬商討相互承認「新冠疫苗接種證明」

CNN直指陸未細查首例病患　WHO說話了

CNN直指陸未細查首例病患　WHO說話了

關鍵字：

美國新冠肺炎新型冠狀病毒疫情北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

罔腰被目擊「抽菸喝酒」　遭網友質疑回嗆：白癡

阿婆撿紙箱被風吹散　王嘉爾下車救援暖翻！

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

女顧客「陽春麵不要麵」　老闆娘：我生氣了

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

爸存錢見「貓牌小豬」睜大眼卡位

罔腰媽媽手冊被狂揪4大疑點　氣炸開嗆鄉民！

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面