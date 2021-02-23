日本2020年新生兒「87萬人」　跌破歷史新低

▲日本2020年新生兒估算值達到新低。（圖／免費圖庫pexels）



記者林彥臣／綜合報導

跟台灣同樣面臨少子化的危機的日本，2020年人口動態統計初值估計，新生兒人數為創最低紀錄的872,683人，較2019年減少9373人，11年來首次減少。影響新生兒來源的結婚數，2020年為537,583對，較2019年減少78069對，降幅12.7%為僅次於1950年的戰後第二大值。

根據日本媒體《共同社》報導，日本2019年出生人數首次跌破90萬人，由於從懷孕到生產需要一段時間，新冠疫情對新生兒人數產生全面影響預計要到2021年。2020年降幅全年為2.9%，而12月則達到7.3%，呈現持續下滑趨勢。

厚勞省就整體趨勢表示，推測主因是受到疫情影響，但確切情況還不清楚，近年受到高齡化影響下，每年以2萬人以上增長的死亡數，自2009年以來首次減少，截至2020年9月的數據顯示，死因中的肺炎和流感大幅減少，有分析指出原因可能與養成戴口罩和勤洗手的習慣有關，2020年婚姻數大減可能與「令和婚」話題，造成2019年結婚數大增有關。

厚勞省往年會在9月公佈全年估算數據。但2020年因疫情影響等導致難以進行準確度較高的估算而未準時公佈。

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