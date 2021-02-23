　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本2020年新生兒「87萬人」　跌破歷史新低

▲▼小寶寶,嬰兒,奶粉。（圖／免費圖庫pexels）

▲日本2020年新生兒估算值達到新低。（圖／免費圖庫pexels）

記者林彥臣／綜合報導

跟台灣同樣面臨少子化的危機的日本，2020年人口動態統計初值估計，新生兒人數為創最低紀錄的872,683人，較2019年減少9373人，11年來首次減少。影響新生兒來源的結婚數，2020年為537,583對，較2019年減少78069對，降幅12.7%為僅次於1950年的戰後第二大值。

根據日本媒體《共同社》報導，日本2019年出生人數首次跌破90萬人，由於從懷孕到生產需要一段時間，新冠疫情對新生兒人數產生全面影響預計要到2021年。2020年降幅全年為2.9%，而12月則達到7.3%，呈現持續下滑趨勢。

厚勞省就整體趨勢表示，推測主因是受到疫情影響，但確切情況還不清楚，近年受到高齡化影響下，每年以2萬人以上增長的死亡數，自2009年以來首次減少，截至2020年9月的數據顯示，死因中的肺炎和流感大幅減少，有分析指出原因可能與養成戴口罩和勤洗手的習慣有關，2020年婚姻數大減可能與「令和婚」話題，造成2019年結婚數大增有關。

厚勞省往年會在9月公佈全年估算數據。但2020年因疫情影響等導致難以進行準確度較高的估算而未準時公佈。

►649元改善腰痠背痛！拉背器激殺2.7折

ET快訊
新鍋煮茶驚見「內外全是黑油」　內人行秒解：缺關鍵1步驟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新、馬研商相互承認「新冠疫苗接種證明」　為鬆綁邊境管制鋪路

直指中國未細查首例病患接觸史　CNN：世衛擬建議深究

波音777引擎「空中分解」！　全球128架同款發動機機型全部停飛

日本2020年新生兒「87萬人」　跌破歷史新低

美最高法院同意　紐約檢察官可以取得「川普繳稅單」…慘了！

超過1/3英國成年人「已經接種疫苗」　英首相擬宣布解封計畫

首席防疫專家佛奇認證：美國防疫「全世界最糟」　欠缺統一指揮

飛機引擎零件高空中「焚斷噴飛」！　乘客傻了：以為被雷劈

快訊／聯合國車隊遭偷襲！　義大利駐剛果大使被殺害

西班牙饒舌歌手「發推特就被關」　全國暴動5天精品店慘被打砸搶

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

新、馬研商相互承認「新冠疫苗接種證明」　為鬆綁邊境管制鋪路

直指中國未細查首例病患接觸史　CNN：世衛擬建議深究

波音777引擎「空中分解」！　全球128架同款發動機機型全部停飛

日本2020年新生兒「87萬人」　跌破歷史新低

美最高法院同意　紐約檢察官可以取得「川普繳稅單」…慘了！

超過1/3英國成年人「已經接種疫苗」　英首相擬宣布解封計畫

首席防疫專家佛奇認證：美國防疫「全世界最糟」　欠缺統一指揮

飛機引擎零件高空中「焚斷噴飛」！　乘客傻了：以為被雷劈

快訊／聯合國車隊遭偷襲！　義大利駐剛果大使被殺害

西班牙饒舌歌手「發推特就被關」　全國暴動5天精品店慘被打砸搶

罔腰媽媽手冊「還是舊版」被狂揪4大疑點　氣炸開嗆鄉民！

新、馬研商相互承認「新冠疫苗接種證明」　為鬆綁邊境管制鋪路

直指中國未細查首例病患接觸史　CNN：世衛擬建議深究

網紅超艾夾遇刺2刀！4男「動手原因曝光」　雙方竟然不認識

侯佩岑罕見跳舞了！　甜笑辣秀「超強電臀」…網跪求參加《浪姐》

阿公頭七真的回家還「交代要火葬」！　名嘴嚇壞躲廁所爆哭

快訊／罔腰曬出媽媽手冊！　曝日期「110/8/30」：希望是女牛寶

斯亞深V開到肚臍辣曬半球！　兇到被問「胸部是做的？」硬起來開嗆

波音777引擎「空中分解」！　全球128架同款發動機機型全部停飛

2月擾台19天！共機「運8反潛機」又進入我西南空域　空軍廣播驅離

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

國際熱門新聞

即／聯合國車隊遇襲　義大使遇害

佛奇認證：美國防疫「全世界最差」欠缺統一指揮

幼童爬入「滾筒式洗衣機」慘死！

美最高法院同意　紐約檢察官可取得川普稅單

波音客機引擎「焚斷噴飛」　乘客嚇傻

白人爸媽生黑人女兒　男相信是醫學奇蹟

德州「斷電」兒遭凍死　母求償28億

農村村民「集體暴富」一口氣買190台新車

波音777客機故障　同款發動機全數停飛

日本2020年新生兒「87萬人」　跌破歷史新低

1/3成年人接種疫苗　英將宣布解封

牙醫抓頭猛撞椅　恐怖畫面曝

TikTok重心挑戰「男人不行」　女伴樂歪笑爆！

美魔女Google驚見「500m大陽具」羞曝座標位置

更多熱門

相關新聞

南韓26日接種新冠疫苗！AZ+輝瑞35萬人先打

南韓26日接種新冠疫苗！AZ+輝瑞35萬人先打

南韓即將於26日上午9時起正式啟動新冠疫苗接種工作，其中療養院、復健診所的病患與職員等共30萬人將在26日起接種阿斯利康疫苗，而新冠肺炎專責醫院的5萬多名醫護人員則於27日起接種透過COVAX平台取得的輝瑞疫苗，不過阿斯利康疫苗的建議接種對象，並不納入65歲以上高齡人士。

川金會「超友誼」粉紅關係曝！

川金會「超友誼」粉紅關係曝！

日「首都圈外6地區」緊急事態擬提早解除

日「首都圈外6地區」緊急事態擬提早解除

金正男長子「現身華府」！他分析：美計畫政變

金正男長子「現身華府」！他分析：美計畫政變

南韓山林大火！居民熬夜急撤

南韓山林大火！居民熬夜急撤

關鍵字：

新生兒少子化日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

阿婆撿紙箱被風吹散　王嘉爾下車救援暖翻！

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

罔腰被目擊「抽菸喝酒」　遭網友質疑回嗆：白癡

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

女顧客「陽春麵不要麵」　老闆娘：我生氣了

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

猛噴3秒！醫PO超音波「高清射出」畫面

含羞草「超艾夾」挨2刀　警鎖定2嫌追緝

快訊／含羞草日記成員路邊「身中2刀」

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面