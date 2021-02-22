　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首席防疫專家佛奇認證：美國防疫「全世界最糟」　欠缺統一指揮

▲▼新冠肺炎,加州,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新冠肺炎死亡人數已經將近50萬人。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）公開表示 ，美國新冠肺炎（COVID-19）死亡人數將近50萬人，防疫做得比世界上任何一國家都差，但美國的防疫其實不應該做得這麼差，全國應該統一作法團結起來對抗病毒。

佛奇在美媒ABC節目《早安美國》（Good Morning America）指出，「我相信如果你回顧歷史，我們是一個高度發達富裕的國家，防疫卻做得比任何一個國家都糟糕，如果回想當時的情況，問題就出在每一州都有不同的做法，而不是採用全國統一的做法」。

佛奇表示，從去年冬天到今年初春，可能就已經發生了24萬例的死亡病例，民眾可能以為這是一個誇張的數字，但是全國已經將近有50萬人死亡。

▲▼美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）坦言，美國防疫世界最差。（圖／達志影像／美聯社）

佛奇強調，比起回想過去發生了什麼事，他更鼓勵每個人向前邁進，致力於全國統一的防疫模式，「這是一個大家共同的敵人，大家要一起投入、一起努力」。

佛奇指出，在疫苗方面一直傳出好消息，這就是一場與病毒之間的競賽，必須採取大規模的公衛措施，才能限制病毒的傳播，「這就是我們對抗這個可怕病毒的武器」。

►649元改善腰痠背痛！拉背器激殺2.7折

ET快訊
新鍋煮茶驚見「內外全是黑油」　內人行秒解：缺關鍵1步驟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美最高法院同意　紐約檢察官可以取得「川普繳稅單」…慘了！

超過1/3英國成年人「已經接種疫苗」　英首相擬宣布解封計畫

首席防疫專家佛奇認證：美國防疫「全世界最糟」　欠缺統一指揮

飛機引擎零件高空中「焚斷噴飛」！　乘客傻了：以為被雷劈

快訊／聯合國車隊遭偷襲！　義大利駐剛果大使被殺害

西班牙饒舌歌手「發推特就被關」　全國暴動5天精品店慘被打砸搶

南韓26日接種新冠疫苗！AZ+輝瑞「35萬人」先打...醫界恐發起罷工

緬甸軍政府祭死亡威脅！民眾抗議仍不止　美國務卿發文力挺緬人

家人鎖門逼「驅魔」！他與3歲兒慘遭痛毆一夜　活活打死

美新冠死亡數破50萬！　超過「2次世界大戰+越戰」陣亡數總和

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

吳慷仁「被取叫邵雨薇」啞口無言XDD　許瑋甯.楊謹華.鄭元暢玩心臟病集體崩潰

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

美最高法院同意　紐約檢察官可以取得「川普繳稅單」…慘了！

超過1/3英國成年人「已經接種疫苗」　英首相擬宣布解封計畫

首席防疫專家佛奇認證：美國防疫「全世界最糟」　欠缺統一指揮

飛機引擎零件高空中「焚斷噴飛」！　乘客傻了：以為被雷劈

快訊／聯合國車隊遭偷襲！　義大利駐剛果大使被殺害

西班牙饒舌歌手「發推特就被關」　全國暴動5天精品店慘被打砸搶

南韓26日接種新冠疫苗！AZ+輝瑞「35萬人」先打...醫界恐發起罷工

緬甸軍政府祭死亡威脅！民眾抗議仍不止　美國務卿發文力挺緬人

家人鎖門逼「驅魔」！他與3歲兒慘遭痛毆一夜　活活打死

美新冠死亡數破50萬！　超過「2次世界大戰+越戰」陣亡數總和

網傳「泡漂白水」治香港腳　專家打臉：保持乾燥更實際

前導精華三種膚況最適合！使用順序、功能　保養專家一次解答

將退伍！相伴5年警犬咬行李不放 網淚崩：太深厚的戰友情...

國際熱門新聞

幼童爬入「滾筒式洗衣機」慘死！

佛奇認證：美國防疫「全世界最差」欠缺統一指揮

白人爸媽生黑人女兒　男相信是醫學奇蹟

即／聯合國車隊遇襲　義大使遇害

農村村民「集體暴富」一口氣買190台新車

德州「斷電」兒遭凍死　母求償28億

美魔女Google驚見「500m大陽具」羞曝座標位置

美最高法院同意　紐約檢察官可取得川普稅單

波音客機引擎「焚斷噴飛」　乘客嚇傻

TikTok重心挑戰「男人不行」　女伴樂歪笑爆！

牙醫抓頭猛撞椅　恐怖畫面曝

1/3成年人接種疫苗　英將宣布解封

哥目睹4歲妹被擄走　體內有2男DNA

和閨蜜度假不接電話　女被男友擊斃

更多熱門

相關新聞

1/3成年人接種疫苗　英將宣布解封

1/3成年人接種疫苗　英將宣布解封

英國首相強生預定今天宣布開始鬆綁英格蘭第三次、也是可能是最後一次封鎖行動。全英加速接種疫苗，已有1700多萬人接種至少第一劑疫苗，占英國成年人口的1/3。

美疫苗施打破1.2億劑「餐飲消費回溫」　法人看好美食-KY營收逐月成長

美疫苗施打破1.2億劑「餐飲消費回溫」　法人看好美食-KY營收逐月成長

疫苗外交　陸宣布援助非洲19國

疫苗外交　陸宣布援助非洲19國

美新冠死亡數超過「2次世界大戰」總和

美新冠死亡數超過「2次世界大戰」總和

如何使兩岸關係「春暖花開」？

如何使兩岸關係「春暖花開」？

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19佛奇Fauci北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

阿婆撿紙箱被風吹散　王嘉爾下車救援暖翻！

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

罔腰被目擊「抽菸喝酒」　遭網友質疑回嗆：白癡

女顧客「陽春麵不要麵」　老闆娘：我生氣了

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

猛噴3秒！醫PO超音波「高清射出」畫面

含羞草「超艾夾」挨2刀　警鎖定2嫌追緝

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

快訊／含羞草日記成員路邊「身中2刀」

50歲師年薪130萬！嫌「月退6萬太少」不退休

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

吳慷仁「被取叫邵雨薇」啞口無言XDD　許瑋甯.楊謹華.鄭元暢玩心臟病集體崩潰

吳慷仁「被取叫邵雨薇」啞口無言XDD　許瑋甯.楊謹華.鄭元暢玩心臟病集體崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面