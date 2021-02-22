首席防疫專家佛奇認證：美國防疫「全世界最糟」　欠缺統一指揮

▲美國新冠肺炎死亡人數已經將近50萬人。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）公開表示 ，美國新冠肺炎（COVID-19）死亡人數將近50萬人，防疫做得比世界上任何一國家都差，但美國的防疫其實不應該做得這麼差，全國應該統一作法團結起來對抗病毒。

佛奇在美媒ABC節目《早安美國》（Good Morning America）指出，「我相信如果你回顧歷史，我們是一個高度發達富裕的國家，防疫卻做得比任何一個國家都糟糕，如果回想當時的情況，問題就出在每一州都有不同的做法，而不是採用全國統一的做法」。

佛奇表示，從去年冬天到今年初春，可能就已經發生了24萬例的死亡病例，民眾可能以為這是一個誇張的數字，但是全國已經將近有50萬人死亡。

▲美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）坦言，美國防疫世界最差。（圖／達志影像／美聯社）



佛奇強調，比起回想過去發生了什麼事，他更鼓勵每個人向前邁進，致力於全國統一的防疫模式，「這是一個大家共同的敵人，大家要一起投入、一起努力」。

佛奇指出，在疫苗方面一直傳出好消息，這就是一場與病毒之間的競賽，必須採取大規模的公衛措施，才能限制病毒的傳播，「這就是我們對抗這個可怕病毒的武器」。

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