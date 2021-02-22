飛機引擎零件高空中「焚斷噴飛」！　乘客傻了：以為被雷劈

▲美國聯合航空（United Airlines）引擎故障零件掉落。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架波音777-200型客機，於美東時間周六（20日）飛越科羅拉多州（Colorado）上空時，引擎突然發生故障，零件直接在科羅拉多州（Colorado）上空焚斷噴飛，引起國際社會一陣譁然。當時機上其中一名乘客鮑勃·布朗（Bob Brown）透露，事發當下與妻子相望，並緊緊牽著彼此的手，只希望能夠再見到孩子們一面。

據悉，班機上共有231名乘客和10名機組人員，原定飛往夏威夷檀香山，沒想到起飛不久後引擎就發生故障，部分零件直接在高空中燃燒後，斷裂噴飛到地面，所幸目前未造成人員傷亡，飛機也平安迫降在丹佛國際機場。

根據 CNN 報導，乘客邁克·維納（Mike Vena）受訪表示，在事發當下他坐在靠近中間的走道，聽到疑似爆炸聲響後，機身就開始持續晃動，直到飛機降落。機組人員相當敬業地安撫大家的心情，因此乘客們並沒有顯得相當慌亂，只是還是免不了擔心的心情。

據報導，更有乘客直接指出，在聽到聲響的當下，原本以為是飛機遭到雷擊，然而當其他乘客往窗戶方向探去時，才發現引擎已經毀損，而飛行高度也可以明顯感受到正在下降。

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