史上第二貴照片只拍了「一條河」　藏家砸1.2億天價買下

▲德國藝術家安德列亞斯·古爾斯基於1999年拍攝的作品《萊茵河2號》。（圖／翻攝自維基百科）

記者洪菱鞠／綜合報導

藝術市場上，「攝影」受到不少藏家喜愛，更有當代攝影作品在拍賣市場以驚人價格成交，由德國藝術家安德列亞斯·古爾斯基（Andreas Gursky）拍攝的《萊茵河2號》，就以433.85萬美元（約1.2億新台幣）的天價成交，雖然後來被澳大利亞攝影師彼得·里克（Peter Lik）的《幻影》超越，但也慿著一條河成為世界第二貴的照片。

攝影藝術越來越受到關注，尤其在拍賣市場上，潛在收藏家願意砸天價買下一張照片，出手程度令人嘆為觀止。2011年11月在佳士得紐約的拍賣上，安德烈亞斯．古爾斯基於1999年拍攝的《萊茵河2號》，就以433.85萬美元拍出，打破第一幅以124.8萬美元成交的攝影作品，理查．普林斯的《無題（牛仔）》（Untitled (Cowboy)），刷新當時的最高價照片紀錄。

不過一般大眾看到這張《萊茵河2號》可能會跌破眼鏡，因為畫面單調且平淡無奇，只有綠色草地、河流和灰色的天空，看不透作品賣點在哪，也很難猜出是萊茵河的哪一段，但看在內行人眼裡卻有不同意義，根據佳士得對作品的闡述，其中特別提到「希望賞畫者可以欣賞這片柏拉圖式的水域。」

被萊茵河美景深深吸引的安德烈亞斯．古爾斯基，曾為萊茵河拍攝了6張照片，《萊茵河2號》是該系列中最大的一張，且原始照片中其實有著一座工廠、路人等，後來經由後製修掉，只留下萊茵河與河岸，畫面也形成了完美的水平結構。

除了《萊茵河2號》，其他5張目前分別陳列在紐約現代藝術博物館、倫敦泰特現代美術館、慕尼黑現代美術館和美國格蘭斯通藝術博物館。而《萊茵河2號》雖然拍賣出逾億元的驚人價格，但後來在2013年被彼得·里克在美國羚羊峽谷拍攝的《幻影》以650萬美元超越。