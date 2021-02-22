雪白羽毛遭墨粉染色！慘淪黑天鵝　每天洗澡30mins仍「洗白失敗」

▲英國這隻「黑天鵝」其實擁有一身雪白羽毛。（圖／翻攝自Facebook／Swan Support）

記者張寧倢／編譯

主要棲息在澳洲的黑天鵝，竟然在英國威爾特郡（Wiltshire）的池塘現蹤！事實上，這隻「黑」天鵝並不是長出黑色羽毛，而是遭類似墨粉的物質汙染，讓牠從白色變成黑色。相關單位人員投入救援後，將受害天鵝帶到野生動物中心，每天花30分鐘幫牠洗澡，持續一周之後雖有好轉，但仍未變回原本雪白的模樣。

根據BBC報導，威爾特郡的城鎮威斯伯雷（Westbury）有民眾13日舉發，一隻天鵝正在池塘中梳理羽毛，試圖清理掉幾乎沾染全身的黑色粉狀物質。英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）與天鵝救援組織「Swan Support」合作，將牠帶回到RSPCA的野生動物中心。

▲天鵝被墨粉染黑，整個頭部幾乎看不到白色部分。（圖／翻攝自Facebook／Swan Support）

報導指出，動物護理人員表示，天鵝身上的黑色物質類似於印表機的墨粉或，「我們遠本以為是黑油，但其實它更像印表機的墨粉」。RSPCA督察阿爾賓遜（Miranda Albinson）稱，這類物質會導致羽毛的防水性降低，讓天鵝面臨體溫過低、虛弱而無法進食的風險，必須盡快清理與治療。

報導表示，護理人員每天用大量的洗劑為這隻天鵝洗澡，每次至少要洗30分鐘，持續了一周，卻仍然未能恢復成原本的雪白模樣。阿爾賓遜說，「牠已經洗了很多次了，但還是沒洗乾淨。」RSPCA呼籲民眾，若看到相關天鵝受害案例可以踴躍舉報。

▲RSPCA工作人員投入救援。（圖／翻攝自推特／@RSPCA_Frontline）

當地環保局則稱，汙染已經得到控制，情況應該不會再惡化，「推測是有人在池塘故意傾倒廢棄物，這些本應該是他們要處理的東西，我們將繼續追查，努力找出元凶。」

更多國際新聞

►TikTok重心挑戰「男人都不行」 女伴樂歪笑爆！背後奧妙曝光

►幼童爬入「滾筒式洗衣機」 內槽瘋狂運轉！緊急送醫救不回

►求愛被拒！無業男喊跳軌…下秒強拉女大生「推向行駛中火車」爆血

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►上班族改善腰痠背痛！磁石氣墊按摩拉背器超低下殺