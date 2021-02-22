台隆手創董座遭「咒殺」！開門驚見3屍　他秀右手傷口揭恐怖真相

▲台隆手創董事長黃教漳懷疑遭人丟鼠屍咒殺，報案調查發現是誤會一場。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台隆集團董事長黃教漳去年發現家門口被丟了3隻死老鼠，懷疑被人依日本習俗「咒殺」，氣得到警局提告恐嚇，檢警根據監視器找到江姓72歲老翁到案，江翁坦承本來要把捕鼠板抓到的老鼠拿去丟，半路上被掙扎的老鼠咬了一口，一氣之下亂扔，黃得知是誤會一場後，決定不再追究，江翁獲不起訴處分。

黃教漳年輕時跟著父親赴日，在日本念完大學就在當地工作，父子倆在台創立台隆集團，近年因陸續和日本企業合作，引進台隆手創館、吉豚屋等日系商店，頗受消費者好評。

不過在2020年11月3日清晨，黃教漳位於中山區大門口，被人擺放了30公分X30公分的板子，上面黏著3隻死老鼠，深受日式文化洗禮的黃教漳認為，在日本習俗中，死老鼠帶有不吉利的意味，被人1口氣丟了3隻死老鼠，明顯是在「咒殺」恐嚇他。

轄區中山分局獲報後，根據監視器循線找到江姓老翁到案，江翁解釋，他是附近宮廟的志工，廟裡老鼠猖獗，他們用捕鼠板捕鼠，那天凌晨抓到了3隻老鼠，他要帶去處理丟掉，但是走到一半，有1隻還活著的老鼠掙扎咬傷他，他一痛就隨手把板子扔了，江翁還給警方看自己被咬傷的右手拇指。

黃教漳得知來龍去脈後，覺得應該是誤會一場，決定撤告不再追究，檢察官考量江翁說詞可信，無證據顯示江翁有犯罪意圖，因此在22日處分不起訴江翁。

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