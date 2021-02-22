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幼童爬入「滾筒式洗衣機」　內槽瘋狂運轉！緊急送醫救不回

▲洗衣機,滾筒式洗衣機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲紐西蘭一名幼童被發現困在運轉中的滾筒式洗衣機內，送醫不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

紐西蘭基督城（Christchurch）發生一起可怕意外。一名學齡前幼童19日被發現困在滾筒式洗衣機內，失去生命跡象，且機器當時仍在運作中，內槽不斷旋轉。孩子立刻被送往醫院，但急救後仍宣告不治。

綜合外媒報導，警方正在調查受害者死亡的具體情況，並且已經通知法醫，但目前研判此案應屬意外，沒有可疑之處。附近居民聽聞消息，紛紛於21日抵達事發民宅，悼念幼童並安慰家屬。社區委員會主席波特（Karolyn Potter）說，這場悲劇震撼當地，「這是一種無法用言語表達的悲傷」。

專家警告，對於好奇心旺盛的幼童而言，滾筒式洗衣機具有一定危險性，因為若他們爬進去探索，可能被困住並窒息，大人也可能一時沒有察覺內槽異狀，就開始操作機器，導致憾事發生。

根據美國消費品安全委員會（CPSC）數據，美國2014年以來大約3000名5歲以下孩童因與洗衣機相關的傷勢送醫，大多數案例與跌倒或摔落有關，死亡事件相對較少。但是，佛州2019年8月也曾發生可怕先例。一名3歲男童與兄弟姊妹玩耍時爬進滾筒式洗衣機，但洗衣機門隨後卻被關上，無法從內部打開，他因此不幸窒息死亡。

奧蘭多警方表示，家長必須「從孩子的視角」看待家電用品，現代洗衣機有著各種顏色、透明窗戶以及發光按鈕，甚至會發出「很酷」的聲音，「對於孩童而言，它們看起來是很有趣的設備，所以（孩童）經常會想要在上面或進去裡面玩耍。」

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