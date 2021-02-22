波音發聲了！建議各大航空「停飛777客機」　大韓航空已跟進

▲美國聯合航空一架波音777客機20日引擎故障，零件掉落民宅。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國聯合航空（United Airlines）一架777客機20日引擎失效，部分零件在高空中焚斷噴飛，幸好機上241人全數平安。製造商波音建議，各大航空公司應停飛一樣使用普惠（Pratt & Whitney）PW4000引擎的機種，直到美國監管機構確認合適檢查方案為止。日本政府21日發布「禁飛令」後，大韓航空22日也宣布，停飛現正運作的6架波音777。

《路透社》引述波音說法指出，全球目前一共69架777客機服役中，分布在美國、日本與南韓，其中59架因疫情期間國際旅遊需求下降，被送入機棚倉儲停放。據悉，波音建議停飛的受影響機種包括777-200與777-300。此二款與新機種相比，較為老舊且燃油效率較低，大多航空公司正在實施分階段淘汰。

聯合航空21日自願停飛24架波音777，日本政府隨後也要求日本航空（JAL）與全日空（ANA）全面停飛同款引擎機種。南韓交通部一名官員表示，等到美國聯邦航空總署（FAA）採取正式行動後，才會針對國內航空公司下達指示。除了大韓航空以外，韓亞航空（Asiana Airlines）也擁有9架777客機，正與波音、相關當局討論採取何種措施。

▲該架波音777客機的引擎零件掉落民宅，嚇壞居民。（圖／達志影像／美聯社）



聯合航空2018年2月一架飛往檀香山的波音777也發生引擎故障，引擎罩在飛機安全著陸的30分鐘前脫落。美國國家運輸安全委員會（NTSB）認為，該意外是扇葉斷裂導致。此後，普惠審查PW4000引擎扇葉的所有檢查紀錄，FAA也於2019年3月要求重複實施檢查。但是，日航2020年12月又有一架波音777引擎受損，在沖繩那霸機場緊急迫降，機齡同樣是26年。

NTSB根據初步檢查結果指出，本次發生意外的飛機機身僅輕微受損，大多數損壞情況集中在右側引擎，引擎通氣口與外殼分離，2片扇葉斷裂，其他葉片也有破損。FAA已經審查所有可用安全數據，初步結論是建議「針對僅用於波音777的此款空心扇葉引擎」增加檢查頻率。普惠也支持上述做法，正與各航空公司、監管機構協調中。

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