　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波音發聲了！建議各大航空「停飛777客機」　大韓航空已跟進

▲▼美國聯合航空（United Airlines）引擎故障零件掉落。（圖／路透）

▲美國聯合航空一架波音777客機20日引擎故障，零件掉落民宅。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國聯合航空（United Airlines）一架777客機20日引擎失效，部分零件在高空中焚斷噴飛，幸好機上241人全數平安。製造商波音建議，各大航空公司應停飛一樣使用普惠（Pratt & Whitney）PW4000引擎的機種，直到美國監管機構確認合適檢查方案為止。日本政府21日發布「禁飛令」後，大韓航空22日也宣布，停飛現正運作的6架波音777。

《路透社》引述波音說法指出，全球目前一共69架777客機服役中，分布在美國、日本與南韓，其中59架因疫情期間國際旅遊需求下降，被送入機棚倉儲停放。據悉，波音建議停飛的受影響機種包括777-200與777-300。此二款與新機種相比，較為老舊且燃油效率較低，大多航空公司正在實施分階段淘汰。

聯合航空21日自願停飛24架波音777，日本政府隨後也要求日本航空（JAL）與全日空（ANA）全面停飛同款引擎機種。南韓交通部一名官員表示，等到美國聯邦航空總署（FAA）採取正式行動後，才會針對國內航空公司下達指示。除了大韓航空以外，韓亞航空（Asiana Airlines）也擁有9架777客機，正與波音、相關當局討論採取何種措施。

▲▼美國聯合航空（United Airlines）編號UA328的波音777型客機零件掉落民宅。（圖／達志影像／美聯社）

▲該架波音777客機的引擎零件掉落民宅，嚇壞居民。（圖／達志影像／美聯社）

聯合航空2018年2月一架飛往檀香山的波音777也發生引擎故障，引擎罩在飛機安全著陸的30分鐘前脫落。美國國家運輸安全委員會（NTSB）認為，該意外是扇葉斷裂導致。此後，普惠審查PW4000引擎扇葉的所有檢查紀錄，FAA也於2019年3月要求重複實施檢查。但是，日航2020年12月又有一架波音777引擎受損，在沖繩那霸機場緊急迫降，機齡同樣是26年。

NTSB根據初步檢查結果指出，本次發生意外的飛機機身僅輕微受損，大多數損壞情況集中在右側引擎，引擎通氣口與外殼分離，2片扇葉斷裂，其他葉片也有破損。FAA已經審查所有可用安全數據，初步結論是建議「針對僅用於波音777的此款空心扇葉引擎」增加檢查頻率。普惠也支持上述做法，正與各航空公司、監管機構協調中。

美波音777引擎狂燒！空中亂噴零件　日本「全面禁飛」同款客機

美波音777引擎高空起火…零件「砸進民宅」照片曝！　民眾全嚇傻

聽Podcast掌握國際局勢

►上班族改善腰痠背痛！磁石氣墊按摩拉背器超低下殺

 
ET快訊
50歲師年薪130萬！嫌「月退6萬太少」不退休　超狂薪資條曝
快訊／強摸女記者逼口交判7年！前立委主任：我這麼王八就抓去關
遭瘋傳離婚江宏傑　福原愛返日「手上婚戒消失」回應了
白人爸媽生黑人女兒　爸相信是「醫學奇蹟」！驚人真相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

醫抓頭狠撞診療椅…6歲童看牙醫「嘴腫脹+瘀青」　恐怖畫面曝光！

求愛被拒！無業男喊跳軌…下秒強拉女大生「推向行駛中火車」爆血

幼童爬入「滾筒式洗衣機」　內槽瘋狂運轉！緊急送醫救不回

史上第二貴照片只拍了「一條河」　藏家砸1.2億天價買下

「騎腳踏車」搶婚！新娘婚禮現場跟小王私奔　眾人全看傻

白人爸媽生出黑人女兒　老爸相信是「醫學奇蹟」死後揭發驚人真相

波音發聲了！建議各大航空「停飛777客機」　大韓航空已跟進

川金會「超友誼」粉紅關係曝！川普想用空軍一號載金正恩回家

德州將全面復電…仍近千萬人「缺淨水」！　他收45萬電費帳單暴怒

日本10地區緊急事態宣言　「首都圈外6地區」擬提早解除

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

吳慷仁「被取叫邵雨薇」啞口無言XDD　許瑋甯.楊謹華.鄭元暢玩心臟病集體崩潰

醫抓頭狠撞診療椅…6歲童看牙醫「嘴腫脹+瘀青」　恐怖畫面曝光！

求愛被拒！無業男喊跳軌…下秒強拉女大生「推向行駛中火車」爆血

幼童爬入「滾筒式洗衣機」　內槽瘋狂運轉！緊急送醫救不回

史上第二貴照片只拍了「一條河」　藏家砸1.2億天價買下

「騎腳踏車」搶婚！新娘婚禮現場跟小王私奔　眾人全看傻

白人爸媽生出黑人女兒　老爸相信是「醫學奇蹟」死後揭發驚人真相

波音發聲了！建議各大航空「停飛777客機」　大韓航空已跟進

川金會「超友誼」粉紅關係曝！川普想用空軍一號載金正恩回家

德州將全面復電…仍近千萬人「缺淨水」！　他收45萬電費帳單暴怒

日本10地區緊急事態宣言　「首都圈外6地區」擬提早解除

「最強小三」黑歷史被重提…網嗆罪孽深　女星不忍了：我問心無愧

趁散步偷洗心愛玩具！　貴賓狗下秒瞇眼垮臉：味道都沒了...

倉庫放不下了！春節款貓抓板只要99元　毛毛商城「過季出清」超便宜

LINE、瑞穗增資120億日圓　加速日本LINE Bank籌備公司開業

《創造營》帥男偶像「突撕掉假髮」曝光亮額頭！　網笑瘋：超禿然

「20KG瓦斯桶」抄捷徑厚實肥臀卡窄縫　網邪惡笑：基屁股戳下去！

「衛少」曝打出入巫師最佳戰役關鍵　承認老了必須停下腳步

醫抓頭狠撞診療椅…6歲童看牙醫「嘴腫脹+瘀青」　恐怖畫面曝光！

對年輕人大內宣　中國外交部開「嗶哩嗶哩」B站帳號

甜甜圈上有櫻花瓣！4款「春天小確幸」　50元起就能被滿足

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

國際熱門新聞

農村村民「集體暴富」一口氣買190台新車

她假孕逗樂丈夫　10個月後GG了

美魔女Google驚見「500m大陽具」羞曝座標位置

阿富汗首都爆炸！小童滿身血哭喊：媽媽起來

白人爸媽生黑人女兒　男相信是醫學奇蹟

曾是集中營守衛　95歲翁遭美驅逐

菲利普親王住院　查爾斯王儲探視

TikTok重心挑戰「男人不行」　女伴樂歪笑爆！

研究：戴眼鏡染疫風險「驟降3倍」

美染疫近50萬人亡　防疫隊長：2022年或仍要戴口罩

德州500災民湧入家具店！展示床上熟睡照曝光

正宮抓到小三　2女同意他爽「換妻」

哥目睹4歲妹被擄走　體內有2男DNA

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

更多熱門

相關新聞

波音747貨機零件掉落　砸傷2人

波音747貨機零件掉落　砸傷2人

美國日前一架波音客機日前在空中發生故障，引擎零件直接掉落地面，而荷蘭同樣有一架波音貨機在起飛時發生類似意外，當時引擎起火，多件金屬零件碎片掉落地面，甚至插入汽車車頂，共造成至少2人受傷。

美波音777引擎狂燒噴裝！日本禁飛同款客機

美波音777引擎狂燒噴裝！日本禁飛同款客機

嫌篩檢費太貴　他神閃印尼空難

嫌篩檢費太貴　他神閃印尼空難

印尼波音737失聯　找到殘骸了

印尼波音737失聯　找到殘骸了

737-8 MAX發動機問題　加航機師被迫返航降落

737-8 MAX發動機問題　加航機師被迫返航降落

關鍵字：

波音777美國聯合航空大韓航空全日空

讀者迴響

熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

快訊／含羞草日記成員路邊「身中2刀」

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

台中最新森林景觀餐廳Buffet吃到爽

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面