美新冠死亡數破50萬！　超過「2次世界大戰+越戰」陣亡數總和

▲美國新冠肺炎死亡數超過50萬人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國新冠肺炎死亡人數突破50萬人，超過一次世界大戰、二次世界大戰和越戰的陣亡人數總和。《紐約時報》指出，在疫情爆發初期，完全沒有專家料到會如此嚴重，現在每670名美國人就有1人死於新冠肺炎，且全球每5人病逝，就有1人是美國籍。

《紐約時報》21日報導指出，新冠肺炎疫情爆發一年多以來，美國已有超過50萬人染疫病逝，這個數字超過「一次、二次世界大戰和越戰」的陣亡人數總和。白宮防疫專家柏克斯（Deborah L. Birx）曾在去年3月底表示，即使有嚴格防疫措施，仍可能造成24萬美國人死亡，而現在的數字是她當時預測的兩倍之多。

新冠肺炎讓美國家庭、社區出現難以取代的空白。據統計，現在每670名美國人就有1人死於新冠肺炎；紐約市每295人就有1人死於新冠肺炎，洛杉磯則是每500人就有1人，疫情最嚴重的德州蘭姆郡（Lamb County）每163人就有1人死於新冠肺炎。綜觀全球，每5人病逝就有1人是美國籍。

華盛頓大學健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）預測，儘管在疫苗全面施打的情況下，美國死亡人數到6月1日仍可能超過61.4萬人。

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