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白人爸媽生出黑人女兒　老爸相信是「醫學奇蹟」死後揭發驚人真相

記者李振慧／綜合報導

英國一對白人夫妻竟然生出黑膚色女兒，男子雖然覺得奇怪卻沒有懷疑妻子，深信女兒的模樣是罕見的醫學奇蹟，一直溫柔把孩子養育成人，直到女兒在他去世後去做了DNA測試，才揭發驚人真相。

28歲女子喬治娜(Georgina Lawton)雖然爸媽都是白人，卻天生擁有深色皮膚與黑色捲髮，還擁有一雙棕色眼睛從小飽受困擾，父親吉姆(Jim Lawton)與母親科萊特(Colette)面對外人疑問，都以她是罕見的隔代遺傳為由解釋，因為媽媽雖然是愛爾蘭人，家族卻是來自克萊爾郡(Clare)名叫Spanish Point的小鎮，當地人大多是多種族混血。

喬治娜表示，雖然爸爸把她視如己出，從來沒有懷疑過身世，不過等到爸爸罹癌逝世後，她仍決定去做血緣鑑定，最後發現生父另有其人，向媽媽對質時，媽媽一開始雖然不願意承認，後來才坦承年輕時曾和酒吧結識的一名黑人男子外遇。

一生都被教育自己是白人的喬治娜，坦承剛開始得知時完全無法接受，經過多年時間的洗禮，現在她重新與母親和其他家人恢復聯絡，並將自己的故事撰寫成回憶錄出版，希望她的故事能夠幫助其他擁有種族認同的人們找到自己，雖然仍不知道生父是誰，但父親吉姆在她心中的位置將永遠不會被抹滅。

▼女子長大後做血緣測試，才發現身世真相。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼孕婦，產婦，剖腹，生產，生小孩，懷孕，產房，懷胎。（圖／CFP）

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白人爸媽生黑人女兒　爸相信是「醫學奇蹟」！驚人真相曝

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