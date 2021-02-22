德州民眾「用電5天」費用高達45萬！　市長怒批：應由州政府買單

▲德州因暴風雪斷電。（圖／路透）



文／中央社

美國德州數以百萬計民眾今天仍無安全的淨水可用，官員們紛紛抱怨嚴寒天氣危機衍生而出的高額電費帳單，部分家戶電費甚至高達1萬6000美元（約新台幣45萬元），堪稱天價。

法新社報導，這波冷氣團異常酷寒，使得美國中部和南部部分地區本週稍早陷入癱瘓，逾70人喪命，數以百萬計民眾暫時缺電，水管也冷到結凍。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）在哥倫比亞廣播公司政論節目（CBS）「面對全國」（Face the Nation）表示：「本週發生的一切原本都可預料和避免。」他說，德州獨立電力網難以應付極端天氣，長久以來一直是不爭的事實。

據路透社報導，德州電力市場管制異常寬鬆，允許消費者從競爭激烈的眾多電力供應商中自行選擇，若干供應商以批發價格供應電力，價格隨需求調漲。

因此，憤怒的消費者在社群媒體上張貼的照片顯示，一些還能開燈或維持冰箱運作的德州居民發現，自家用電僅5天，電費就高達5000美元（約新台幣14萬元）以上，甚至有一戶的帳單金額高達1萬6000美元（約新台幣45萬元）。

very awesome time to be a texan pic.twitter.com/zbn9bbxlim — badgirIkiki (@badgirIkiki) February 19, 2021

特納受訪時說：「帳單應該由德州埋單。」他說：「當他們必須支付住房費用、修繕屋舍，卻又收到高昂的電費帳單時，就不該他們負起這份責任。」

沃斯堡（Fort Worth）市長普萊斯（Betsy Price）也表示，德州和聯邦政府應當協助處理電費帳單問題。

德州州長艾波特（Greg Abbott）昨天召集州議員召開緊急會議共商此事，並透過聲明表示，他們有義務要確保德州人民「不會因飆漲的能源帳單而陷入麻煩」。

另一方面，德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）已因斷電、緊急計畫和定價問題對電力公司提出民事調查要求。派克斯頓指出，這些電力公司對氣候緊急狀況「嚴重處理不當」。

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