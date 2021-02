19歲甜美正妹「5秒狂歡片」　讓印巴網友放下世仇！空中破冰

▲19歲的巴基斯坦網紅莫萍竟讓印巴兩國人民破冰。(圖/翻攝自IG/@dananeerr)

印度與巴基斯坦雖互為鄰國,卻交惡數十年,而19歲的巴基斯坦網紅莫萍(Dananeer Mobin)竟然只花了5秒鐘,就讓兩國網友直接「空中破冰」,讓英國廣播公司(BBC)形容,她簡直完成了不可能的任務。

▲莫萍長相甜美,在網路上擁有超高人氣。(圖/翻攝自IG/@dananeerr)

BBC報導,19歲的莫萍在IG上擁有106.6萬粉絲追蹤,她於6日上傳了一部5秒鐘的短片更是讓她紅到印度,影片內容其實相當簡單,一群年輕人隨音樂開心起舞,莫萍則對著鏡頭說,「這是我們的車,這是我們,這是我們的派對。」原來,這群人分別來自印度與巴基斯坦,在世界充斥著死亡、絕望的消息中,他們快樂的模樣鼓舞了原本互為仇敵2國人民。

莫萍向BBC表示,世界各地已經有夠多分歧與麻煩,「有什麼能比跨越界線、分享愛來得更好呢?我很高興這部影片能讓鄰居(印度)跟我們一起參加派對。」影片中她使用的是烏爾都語,但提到派對的時候故意發音成「pawri」,原意是模仿那些住在巴基斯坦北部,曾旅居國外的菁英們的特殊口音。巴基斯坦人不但沒有覺得被冒犯,反而跟莫萍建議的一樣,將影片拿來製作迷因(meme)。

報導指出,此後影片快速爆紅,連巴基斯坦國家隊在板球比賽擊敗南非之後,隊長也模仿莫萍的口吻,拍片記錄勝利時刻。印度DJ慕克哈德(Yashraj Mukhate)也把莫萍的影片改編成歌曲,這首歌現在在印度邊境地區也受到爆炸性的熱愛。此外,印度Netflix也跟上「pawri浪潮」,在推特上發布演員們的歌舞劇照並寫道,希望我們的派對不會為時已晚。

