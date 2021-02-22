英外相擬訪中談香港問題　北京未點頭

▲英國外交大臣拉布（Dominic Raab）。（圖／路透）



文／中央社

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）近日表示，他稍早前提議前往北京訪問，以尋求中英兩國在香港問題上展開合作的途徑，但中方至今未接受這項建議。

香港「南華早報」今天報導，拉布19日在英國保守黨華人之友組織（Conservative Friends of Chinese）的活動中表示，他與中國外長王毅會晤的提議，目前為止未獲接受。

拉布在這場為慶祝農曆新年而舉行的視訊通話中指出，他仍然相信對話是擺脫僵局的最佳途徑。

中英兩國關係近來因香港問題而陷入緊張。英國針對港人的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制於1月31日上路，符合資格的港人及被扶養人可申請簽證赴英國居住和工作長達5年，住滿5年後可申請定居身分，並可於12個月之後申請成為英國公民。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，此舉「履行了」英國與香港這個英國前殖民地之間「深厚的歷史關聯和友誼」。

針對英國政府為持有BNO的港人提供赴英居留和入籍路徑，香港中聯辦發言人1月31日曾發表談話表示強烈譴責和堅決反對。

此外，中國外交部發言人趙立堅1月29日在例行記者會表示，1月31日起，中方不再承認所謂的BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。

港府隨後宣布，將全面配合北京針對英國處理BNO事宜所採取的反制措施。

►崔天凱：對台灣、香港和疆藏等問題 中方必須堅守紅線

►呼籲美國「勿干涉內政」！王毅盼拜登放棄貿易戰：願與美溝通

►英國回應緬甸軍方暴力鎮壓示威人群：考慮採取進一步行動

聽Podcast掌握國際局勢

►上班族改善腰痠背痛！磁石氣墊按摩拉背器超低下殺