阿富汗爆炸！2寶媽口鼻冒血倒地　小童滿身血哭喊「媽媽起來啊」

▲阿富汗發生爆炸，小男孩哭喊「媽媽起來啊！」。（圖／翻攝自推特／@paykhar）

文／中央社阿富汗喀布爾21日綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾今天發生爆炸事件，網路隨後迅速流傳一段駭人影片，可見渾身是血的兒童站在陷入昏迷的婦人旁哭喊「媽媽起來」，引發網友鼻酸。

法新社報導，這起爆炸事件再度在早已厭倦戰爭的阿富汗引發眾怒。

報導說，這起爆炸似乎是針對喀布爾維安部隊而來。喀布爾警方發言人法拉瑪茲（Ferdaws Faramarz）表示，已知至少2人喪命，另有5人受傷。

#Afghanistan is a scene of carnage every day. Today in #Kabul a mother was killed on the side of the road after and explosion while her little children were with her.



Taliban, Afghan government’s negotiators and Biden administration need to stop this!



pic.twitter.com/K6M2Ye8ykF — Sangar Paykhar | سنګر پیکار (@paykhar) February 21, 2021

那段在事發後不久拍下的影片中，可見焦黑且滿是鮮血的屍體倒在路上，同時還有兩個小孩在一名昏倒的婦人身邊哭泣著。

那兩個孩子尖叫著，其中一人滿身是血，而且一度有孩子哭喊「媽媽起來啊」。

影片中可以聽見，在婦人被抬離現場時，拍攝者告訴兩名兒童「別慌」。

推特用戶馬利薩達（Ejaz Malikzada）表示：「實在不忍心看到這位母親和她的孩子遭遇這樣的事。」

▲阿富汗首都喀布爾21日發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

與塔利班（Taliban）談判的阿富汗政府和平小組成員庫菲（Fawzia Koofi）表示：「當看到孩子們因為母親受傷而哭泣，犯下這些罪行的人要怎麼解釋自己的行為是合理的？這一切必須停止。」

喀布爾警方發言人稍晚證實，兩名受輕傷的孩童已接受治療，而影片中的婦人受到重傷。

目前沒有任何組織出面宣稱犯下這起攻擊事件，但阿富汗維安部隊經常是民兵組織塔利班攻擊的目標。

塔利班否認涉入此事。

A gruesome video of a Kabul blast site Sunday, showing bloodied children standing over an unconscious woman, quickly went viral and sparked fresh outrage in an already war-weary Afghanistan https://t.co/2QBxOhsbbb — AFP News Agency (@AFP) February 21, 2021

在阿富汗政府與塔利班充滿緊張的和平談判過程中，喀布爾和阿富汗其他城區，幾乎每天都會傳出爆炸聲響。

暴力升高促使美國總統拜登的政府先前開始審查去年華府與塔利班簽署的協議。那份協議是要讓美軍在未來幾個月內完全撤離，並讓阿富汗政府與塔利班展開和談。

拜登正在考慮是否按計畫在5月1日期限前撤回剩餘的2500名美軍，還是要冒著塔利班血腥反彈的風險留在那裡。

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