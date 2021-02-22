荷蘭波音貨機引擎起火…金屬物掉落插入車頂！　碎片砸傷地面2人

▲波音747-400貨機示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國日前一架波音客機日前在空中發生故障，引擎零件直接掉落地面，而荷蘭同樣有一架波音貨機在起飛時發生類似意外，當時引擎起火，多件金屬零件碎片掉落地面，甚至插入汽車車頂，共造成至少2人受傷。

Longtail Aviation'a ait #Boeing 747 kargo uçağı, Hollanda'daki Maastricht Havaalanı'ndan havalandıktan sonra motor arızası yaşadı. Uçak Meerssen üzerindeyken motorunun parçaları kopmaya başladı. Uçak Liege'e güvenli bir şekilde indi. Uçaktan düşen parçalar araçlara zarar verdi. pic.twitter.com/7pNBUMtBWq — Meraklı Havacı (@meraklihavaci) February 20, 2021

根據CNN報導，荷蘭長尾航空（Longtail Aviation）一架波音747-400貨機從馬斯垂克亞琛機場 （Maastricht Aachen Airport）起飛後不久，塔臺安全人員發現引擎起火，立刻通知飛行員關閉引擎，並依照標準程序處理，最後取消飛往紐約甘迺迪國際機場（JFK Airport），改在比利時列日機場（Liège Airport）降落。

荷蘭飛安檢察員表示，飛機引擎故障導致金屬零件掉落在林堡省的梅爾森（Meerssen）街區，造成至少2人受到輕傷，還有多輛汽車和房屋損壞，曝光的照片可以明顯看到，有金屬物直接插入汽車車頂。馬斯垂克亞琛機場安全人員則說，這架貨機上載有普通貨物和藥品，目前已著手展開調查。

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