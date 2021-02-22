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荷蘭波音貨機引擎起火…金屬物掉落插入車頂！　碎片砸傷地面2人

▲▼波音747-400貨機。（圖／達志影像／美聯社）

▲波音747-400貨機示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國日前一架波音客機日前在空中發生故障，引擎零件直接掉落地面，而荷蘭同樣有一架波音貨機在起飛時發生類似意外，當時引擎起火，多件金屬零件碎片掉落地面，甚至插入汽車車頂，共造成至少2人受傷。

根據CNN報導，荷蘭長尾航空（Longtail Aviation）一架波音747-400貨機從馬斯垂克亞琛機場 （Maastricht Aachen Airport）起飛後不久，塔臺安全人員發現引擎起火，立刻通知飛行員關閉引擎，並依照標準程序處理，最後取消飛往紐約甘迺迪國際機場（JFK Airport），改在比利時列日機場（Liège Airport）降落。

荷蘭飛安檢察員表示，飛機引擎故障導致金屬零件掉落在林堡省的梅爾森（Meerssen）街區，造成至少2人受到輕傷，還有多輛汽車和房屋損壞，曝光的照片可以明顯看到，有金屬物直接插入汽車車頂。馬斯垂克亞琛機場安全人員則說，這架貨機上載有普通貨物和藥品，目前已著手展開調查。

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