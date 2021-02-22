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金正男長子「現身華府」！疑受拜登政府庇護　他分析：美計畫政變

▲金正男遇刺身亡第24天，他的兒子金韓松首度公開露面，拍片表示自己爸爸被殺了。（圖／翻攝自Cheollima Civil Defense YouTube）

▲金韓松當時曾拍片露面，表示自己父親遭到暗殺。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的同父異母胞兄金正男2017年在馬來西亞慘遭毒殺身亡，其遺孀與長子金韓松（김한솔，又譯金韓率）、女兒透過異議組織「自由朝鮮」從澳門入境台灣，再從桃園機場搭機前往荷蘭，原預計在該國申請難民資格，卻被美國中情局介入，之後消失無蹤。如今最新消息指出，金韓松出現在美國華府近郊，北維吉尼亞州的麥克萊恩，周圍則有數名黑人保鑣。

根據韓媒《朝鮮日報》，以脫北者博士1號自居的「世界北韓研究中心」所長安燦一（안찬일）於20日在自己的Youtube頻道上傳一支5分鐘的短片。他表示，友人近期在麥克萊恩的Shake Shack漢堡餐廳目睹金韓松出現，並用手機拍下珍貴的一幕，然而最後卻遭金韓松身旁的保鑣發現，被要求交出手機、刪除影像。

▲▼安燦一宣稱，期有人在華府近郊近距離拍到金韓松。（圖／翻攝自Youtube@안찬일TV）

▲安燦一宣稱，期有人在華府近郊近距離拍到金韓松。（圖／翻攝自Youtube@안찬일TV）

該名友人向安燦一表示，當時金韓松戴著一雙太陽眼鏡、穿著皮夾克與牛仔褲，身邊包圍著4、5名身強體壯的黑人保鑣，體型相對顯得較為矮小。

安燦一在該支影片中分析，位於華府近郊的北維吉尼亞州麥克萊恩是當地知名的「富人村」，高級餐廳與速食餐廳雲集，且也有韓裔美籍人士住在當地，不排除金韓松出現在當地，可能與拜登政府對北韓的外交政策有關，顯示出拜登一方面推動韓半島（朝鮮半島）無核化、一方面則試圖促進北韓實現「政權輪替」（Regime change）。

▼安燦一宣稱，友人在華府近郊拍到金韓松。

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