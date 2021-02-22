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緬甸示威大罷工！foodpanda也響應　布林肯：美將採「堅決行動」

記者張寧倢／編譯

緬甸軍方1日發動政變以來，民眾示威規模逐漸擴大，瓦城街頭20日更有軍警朝人群實彈開槍，造成至少3人死亡，其中一名男孩更是頭部中彈身亡。對此，反政變人士毫無畏懼，呼籲民眾今天（22日）罷工表達抗議。美國國務卿則表示，將採取「堅決行動」，反對緬甸的暴力鎮壓。

▲▼真槍實彈被打到反政變示威的人群之中。（圖／路透）

▲緬甸軍警真槍實彈向反政變示威的人群展開鎮壓。（圖／路透）

根據路透社報導，抗議者將這次的示威與1988年8月8日染血的反軍事抗議相比，認為2021年2月22日的日期意義非凡。青年抗議人士桑哈（Maung Saungkha）前一晚在臉書號召民眾參加今天的示威，「害怕出門的就待在家裡，但我無論如何都會出去，期待與Z世代（1990年代末至2000年代中期出生者）見面，夥伴們，到時見！」

▲▼緬甸示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸反軍事政變行動中，發生民眾傷亡事件。（圖／達志影像／美聯社）

然而，官媒《緬甸廣播電視台》（MRTV）22日卻警告，抗議者可能會付出生命代價，「示威人士正在煽動群眾，尤其是情緒激動的青少年，這將使他們走上一條導致死亡的對抗之路。」22歲女性示威者泰特萊（Htet Hlaing）說，她很害怕，在參加示威之前曾不斷祈禱，但她仍不會氣餒，「我們不想要軍政府，我們想要民主，想創造自己的未來，我母親沒有阻止我出門，她只說了句『保重』。」

報到指出，除了緬甸本地的餐廳、店家響應罷工外，包含肯德基與foodpanda等國際連鎖企業也宣布22日暫停營業，東南亞公司Grab停止快遞運送，只保留計程車服務。緬甸外交部聲明則稱，當局正在盡可能「保持克制」，更譴責部份外國言論是公然干預緬甸內政。

▲▼拜登政府國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，將採取堅決行動反對緬甸暴力行為。（圖／達志影像／美聯社）

德、英、日與新加坡等國都譴責了緬甸軍方的行為。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也於21日推文表示，美國將繼續採取「堅決行動」，打擊那些當緬甸民眾要求恢復民選政府時，對他們施加暴力行為之人，「我們與緬甸人民站在一起」。總統拜登日前批准了對緬甸的制裁，包含國防部長、2名最高軍事官員以及3家有關的玉石珠寶公司都在名單中。

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