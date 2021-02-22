以色列近半國民接種疫苗　宣布解封！獲「綠色通行證」可上健身房

▲以色列宣布重啟經濟，部份學校、賣場與健身房已經開放。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列2020年底開始施打新冠疫苗，接種速度狠甩其他世界大國。現在以色列政府更宣布，由於全國人民的疫苗接種率已接近半數，當地時間21日起將重新開放經濟，取消針對疫情設下的限制，多數學校也將於3月初恢復上課。

根據《紐約郵報》報導，以色列共有900萬人口，其中超過46%民眾已施打至少一劑的輝瑞疫苗。當局因此宣布，商店、博物館、圖書館與市場在歷經12月底以來的封鎖之後，將自21日起重新向所有國人開放，但若要進入健身房、游泳池、電影院與餐廳等接觸頻繁的場所，民眾必須出示「綠色通行證」。

▲以色列人只要持有綠色通行證就能進入健身房與電影院等場所。（圖／路透）

報導指出，以色列國民只要透過疫苗接種證書，或衛生部的醫療檔案APP來證明，自己至少在一周前已施打完2劑疫苗，就能獲得綠色通行證。除了重啟經濟領域外，多數學校也被允許重新開放，預計整個教育體系將在3月初恢復正常。

▲以色列疫苗施打率達46%，民眾開始上街購物。（圖／路透）

總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）推文表示，歸功於這數百萬支疫苗，以色列是世界上第一個自行復甦的國家，「接種疫苗了嗎？快取得綠色通行證，然後回歸日常生活。」但防疫工作負責人阿什（Nachman Ash）醫師警告，仍有可能再次實施封鎖，「因為還有半數人沒有免疫，如果人們不遵守規則，將不得不再次進行限制。」

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